São João aquece empreendedorismo comunitário no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A festa mais tradicional do Nordeste também é época para estimular a geração de renda através do empreendedorismo social. Para atender a essa demanda, está em funcionamento no Riomar Recife a loja colaborativa Artesanato de Talentos edição de São João.

Lá são comercializados roupas, acessórios e adereços temáticos produzidos por 19 artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa, comunidades próximas do mall.

O espaço fica no Piso L1, ao lado da Bacio di Latte, e conta com mais de 3 mil itens para venda. A iniciativa é uma parceria do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social com a Fecomércio-PE e o RioMar Recife, que capacita os microempreendedores comunitários e proporciona uma loja sem custo para exposição e venda dos produtos.

Nove anos de sucesso

Loja Artesanato de Talentos no Rio Mar - Guga Matos/JC Imagem

A gerente do Instituto JCMP, Flávia Siqueira, reforça que os produtos são de excelente qualidade. "Os preços também são muito justos. Estamos com vendas aquecidas e precisamos repor o estoque constantemente, além das encomendas que são feitas no momento que o consumidor vem para a loja. A gente dá oportunidade para que as artesãs possam expor".

O presidente da Fecomércio, Bernardo Peixoto, comenta que a parceria tem sido um sucesso. "Nós vamos, com certeza, bater o recorde de vendas. Só para se ter ideia, a vitrine foi reabastecida três vezes nesta terça-feira, um dia que é menos movimentado em comparação ao final de semana, por exemplo".

O projeto foi lançado em 2015 e ocorre sempre em datas festivas e de grande movimentação do comércio, que incluem também Natal e Carnaval.

Formação

Loja Artesanato de Talentos no Rio Mar - Guga Matos/JC Imagem

Com a parceria com a Fecomércio, os participantes recebem capacitações sobre gestão, montagem de vitrine, precificação, atendimento ao cliente, marketing digital, entre outras.

A Artesanato de Talentos funcionará até o dia 23 de junho, véspera de São João. Durante o período, a expectativa é gerar cerca de R$ 100 mil em vendas.

Camarim Expopreta

Outra ação do Instituto JCPM que converge empreendedorismo local às demandas do período de junino também foi inaugurada esta semana no RioMar Recife, aliado a inserção e valorização da população negra: o Camarim ExpoPreta.



O espaço, oferecido sem custos pelo RioMar Recife, funciona no piso Térreo, próximo aos Correios, e é comandado pelos profissionais Fran Ferrreira, João Perfeito e Miqueline Batista, moradores das comunidades do Pina e Brasília Teimosa. Entre as opções de serviços estão entrelace, tranças tiara, lateral, boxeadora, nagô, tererê, entre outras, com preços a partir de R$ 15,00.

O Camarim Expo Preta funcionou também entre janeiro e fevereiro, durante o período de pré-Carnaval, quando realizou mais de 300 atendimentos. A iniciativa é um desdobramento da mostra Expo Preta, que reúne anualmente mais de 50 pessoas afroempreendedoras, com exposições artísticas, painéis de conteúdo, desfiles de moda e comercialização de produtos e serviços, cuja próxima edição está marcada para agosto deste ano.

Confira a lista de participantes da loja Artesanato de Talentos: