Palmares receberá investimento de R$ 5,7 milhões para implantação de um Polo Empresarial na Mata Sul

Palmares, na Zona da Mata Sul, vai receber R$ 5,7 milhões do governo de Pernambuco na implantação de um Polo Empresarial. O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra, nesta quarta-feira (12), durante evento realizado no município e que contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause.



Ao todo, serão loteadas 12 áreas localizadas na BR-101 em um espaço total de dez hectares. Ainda durante a cerimônia, foi celebrado um convênio entre o Governo de Pernambuco e a Prefeitura de Palmares para reativação da unidade do Procon da cidade e a realização de cursos de capacitação oferecidos aos profissionais que atuarão no órgão.

A licitação para contratação da empresa responsável pela implantação do Polo Empresarial de Palmares foi publicada na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial do Estado. "Estamos fazendo grandes investimentos em Pernambuco e olhando para o interior do nosso Estado. O desenvolvimento da economia desta região é muito distinto e por longos anos houve uma falta de investimento, e é por isso que estamos retomando a atenção com a Mata Sul. Estamos reassumindo obras grandiosas de barragens e adutoras, e ao mesmo tempo estamos garantindo que o desenvolvimento econômico chegue para gerar mais emprego e renda aos moradores de Palmares e toda a região", ressaltou a governadora.

Polo Empresarial de Palmares vai contribuir para desenvolver a economia e impulsionar a geração de empregos na Zona da Mata Sul de Pernambuco - Divulgação

INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS

O Polo Empresarial de Palmares já nasce com o anúncio de uma indústria para a cidade. A Krenke Brinquedos, de Santa Catarina, deve investir R$ 3,5 milhões e gerar 45 empregos diretos na unidade. Primeira empresa do polo, a indústria especializada na fabricação de brinquedos educativos e interativos irá expandir sua linha de produtos com adoção de práticas sustentáveis.

A iniciativa vai beneficiar os 24 municípios da Zona da Mata Sul do Estado. "Essa é uma ação que promove a interiorização dos investimentos, então estamos dando condições não só com o incentivo fiscal, mas oferecendo um espaço adequado para que empresas e indústrias possam investir”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

O investimento ocorre por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), que faz a gestão de 36 Polos Empresariais localizados em 31 municípios. "Levar desenvolvimento para todas as regiões de Pernambuco é a missão da Adepe. E Palmares agora está na rota de novos investimentos com a implantação deste loteamento empresarial. Iremos direcionar empresários para a região e auxiliar, por exemplo, com a disponibilização de mão de obra. Hoje, começa um novo capítulo na história desta cidade", detalhou o presidente da Adepe, André Teixeira Filho.

O prefeito de Palmares, Júnior de Beto, agradeceu pela chegada do polo. "Essa é a realização de um sonho para os moradores de Palmares. Em apenas um ano e seis meses, a governadora Raquel Lyra tem nos atendido com entrega de ônibus, cozinha comunitária e tantas outras parcerias. Por isso, temos muita gratidão por todo o trabalho que tem sido realizado", comentou.

De acordo com o deputado estadual France Hacker, a gestão estadual tem atendido a demandas que são muito aguardadas pela população. "Quero parabenizar a governadora Raquel Lyra por todas as entregas que tem feito, em tempo recorde, atendendo a demandas antigas que não eram olhadas por gestões anteriores. São investimentos que chegam a Palmares, mas que atendem a toda a Mata Sul e são do interesse de toda a população do interior de Pernambuco", pontuou.

A expectativa é que a estrutura do Polo Empresarial fique pronta em pelo menos 10 meses após conclusão do processo licitatório. A obra contempla os serviços de terraplanagem, adequação da topografia, drenagem e pavimentação de acesso até a BR-101.

PROCON REINAUGURADO

Ainda durante a agenda, a chefe do Executivo estadual reinaugurou a unidade do Procon de Palmares, que estava desativada desde abril de 2022. O órgão, que funcionará na Avenida Frei Caneca, no bairro Alto do Inglês, na Agência do Trabalho, tem previsão de início das atividades para o dia 17 de junho, e funcionará das 8h às 13h.

Um convênio foi assinado entre o Procon-PE e a Prefeitura de Palmares, cabendo ao órgão estadual oferecer capacitação aos funcionários e julgar os processos enviados pelo município.

“Esse serviço promove a garantia do direito dos consumidores. A partir dessa parceria, nós realizaremos uma série de formações com os servidores que atuarão aqui no Procon e também levaremos as queixas para o estudo da equipe jurídica da Central do Procon. O Governo de Pernambuco cumpre mais um compromisso quando promove a descentralização dos Procons por todo Estado", afirmou a secretária interina de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joana Figueirêdo.

MELHORIAS NA CIDADE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, realizou o investimento de R$ 506 mil na obra de adequação da Praça Miguel Jassely, localizada no Centro de Palmares. A reforma foi entregue também nesta quarta-feira (12), beneficiando a população de aproximadamente 54 mil habitantes do município. O local tem 1.545 m² e conta com pátio central, quiosques, parque infantil, academia e sanitários com acessibilidade.