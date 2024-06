RioMar recebe encontro de lideranças da Amcham para discutir felicidade como estratégia de negócios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Encontro de Lideranças da Amcham traz empresários locais e nacionais para discutir relevância do bem-estar e realização pessoal no mundo corporativo

Lideranças empresariais locais e nacionais participam do CEO Fórum 2024, realizado pela Amcham/PE, no Teatro RioMar, na próxima segunda-feira (17). Com presença de de representantes do setor público e privado, o encontro vai discutir a relevância do bem-estar e da realização pessoal no ambiente corporativo. Uma reflexão que será levantada é se em tempos de Burnout, transições de carreira, cenário pós-pandemia e conflitos geracionais é possível associar positivamente o trabalho à felicidade.

A resposta já é afirmativa para um grande número de lideranças empresariais que vêm encontrando no

investimento em felicidade corporativa, uma estratégia eficiente que vai além dos benefícios materiais e promove entre os colaboradores bem-estar e segurança, em um ambiente de trabalho com alto nível de contentamento.



20 ANOS DO CEO FÓRUM

Para debater esse tema e apresentar dados e cases da felicidade corporativa na prática, a Amcham/PE realiza na próxima segunda-feira (17), no Teatro Riomar, o CEO Fórum 2024, o maior encontro de lideranças corporativas realizado pela entidade, há 20 anos, e conta com a edição regional para trazer um recorte pernambucano a um assunto discutido nacionalmente.

Além da presença de grandes nomes do setor empresarial apresentando suas experiências positivas com a implementação da estratégia de felicidade corporativa nas organizações, será apresentada também a pesquisa Panorama de Lideranças 2024, realizada pela Amcham em parceria com a Humanizadas.br, que entrevistou 780 líderes empresariais de todo o Brasil, sendo predominante de executivos de nível C-Level, representantes de empresas que juntas geram cerca de 1 milhão de empregos e possuem um faturamento anual estimado em R$ 1,3 trilhões. No estudo, 94% das lideranças acreditam que há uma relação positiva entre bem-estar, motivação e produtividade no trabalho.

Para Vinicius Kitahara, fundador da consultoria de felicidade corporativa Vinning, a ciência da Felicidade já provou que pessoas felizes ficam menos doentes e trocam menos de emprego. São mais engajadas e produzem mais. “É uma pauta do presente. E quem não a implementou já está atrasado.” O executivo será um dos palestrantes do CEOFórum.



Aline Melo, gerente médica da Heineken Brasil, apresentará no evento o case da empresa , que está inovando ao implementar métricas para aferir a felicidade dos seus funcionários e utilizar os resultados para impulsionar os negócios. O CEO Fórum contará ainda com a participação de CEO da Tie leadership e autora do best seller Return on Humanity, Phillipa White, que apresenta lições de liderança de todos os cantos do mundo com uma abordagem mais humanizada e voltada ao bem-estar e à saúde mental das pessoas.

Também estarão apresentando suas experiências bem sucedidas na felicidade corporativa, durante o evento: Javier Constant, presidente da Dow Brasil e América Latina; Luana Ozemela, Vice-presidente de Impacto & Sustentabilidade do iFood; Patrícia Calfat, Diretora Latam do Youtube, e Charles Tokarski (Grupo Roval).



SERVIÇO:



CEO Fórum 2024 AMCHAM/PE

Data: 17 de junho

Horário: das 14h às 18h30

Local: Teatro Riomar