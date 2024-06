Venda antecipada de ingressos e mais traslados gratuitos. Fique por dentro das novidades da Fenearte 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pela primeira vez nos 24 anos da Fenearte não será necessário esperar os portões do Pavilhão de Feiras do Centro de Convenções se abrirem para comprar os ingressos. Eles já estão à venda pelo site https://www.evenyx.com/24a-fenearte e em nove pontos físicos em oito shopping centers do Grande Recife, além do Centro de Artesanato, no Marco Zero do Recife. A venda antecipada vai evitar a formação de longas filas durante o evento e garantir comodidade aos visitantes. A Feira Nacional de Negócios do Artesanato acontece de 3 a 14 de julho no Cecon, em Olinda.

A compra dos ingressos pelo site permite o pagamento no cartão de crédito e no PIX. Os preços permanecem os mesmos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (entrada), de segunda a quinta-feira; e R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia), de sexta-feira a domingo. Além da possibilidade da compra online, os visitantes também poderão adquirir as entradas em pontos fisicos nos shopping RioMar (quiosque Ingresso Prime); Tacaruna (lojas Club da Miçanga e Cia. da Montagem); Recife (quiosque Ingresso Prime); Boa Vista (quiosque Ticket Folia), Guararapes (Loja Artesanato de Jaboatão), Patteo (loja Cobogó Collab), Paulista North Way (loja Luckwu Artes) e Plaza (loja Crabolando).

Outras estratégias para melhorar a circulação de pessoas e diminuir filas foi a ampliação no tamanho da entrada e o aumento no número de bilheterias de 18 para 30. Nesse espaço, o visitante também poderá optar por usar totens de autoatendimento. As pessoas vão contar, ainda, com um balcão de informações e telas para acompanhar a programação diária.

MAIS OPÇÕES PARA CHEGAR

Para esta edição, a organização da Fenearte dobrou o número de pontos de transporte gratuito até a feira, facilitando o acesso das pessoas ao Centro de Convenções. Além do RioMar e Tacaruna, também entraram no circuito os shopping Recife e Patteo. São oferecidos trajetos diários das 13h às 23h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 23h, aos sábados e domingos. Os microônibus saem do estacionamento dos shopping.

NEGÓCIOS DO ARTESANATO

Realizada pelo governo de Pernambuco por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe), a Fenearte recebeu investimento de R$ 15 milhões. A expectativa é pelo menos repetir os números do ano passado, quando foi registrado um público recorde de 315 mil pessoas e um impacto econômico de R$ 52 milhões.

A feira reúne mais de 5 mil artesãos de Pernambuco, do Brasil e de países visitantes, totalizando 700 espaços de comercialização. A participação de artesãos do Estado é grande e há uma disputa muito acirrada para o setor individual da feira. Este ano o número foi recorde, com 1,4 mil candidatos disputando 304 estandes. Isso quer dizer uma concorrência de quase cinco candidatos por vaga (4,6).

"O sucesso da edição passada consolidou a Fenearte enquanto importante política pública do Estado e também como ambiente de relevância para o desenvolvimento da cadeia do artesanatoe da economia de Pernambuco. Nosso desafio agora é tornar a feira ainda melhor. Neste sentido, temos novidades que trarão maior conforto, acesso e mais experiência para todos", diz a diretora-geral de Promoção da Economia Criativada Adepe, Camila Bandeira, que é diretora executiva Fenearte.

CULTURA Mestre Nado, Patrimônio Vivo de Pernambuco diplomado em 2018 Foto: Jan Ribeiro/ Secult PE - Fundarpe - JAN RIBEIRO/SECULT-PE

"EU JÁ ESCUTO OS TEUS SINAIS"

Com o tema "Sons do Criar - Artesanato que toca a gente", a 24ª Fenearte promete oferecer uma experiência sensorial. A feira será um momento paa ver, ouvir e se inspirar com o saber de tantos mestres e artesãos. O homenageado deste ano é um dos mais relevantes nesse conceito de tirar som do artesanato. Patrimônio Vivo de Pernambuco, Mestre Nado terá um espaço de exposição na feira para apresentar seus instrumentos musicais feitos a partir do barro e para compartilhar o seu Som do Barro com os visitantes.

A Alameda dos Mestres, um dos espaços nobres da feira, onde se reúne um recorte dos artesãos mais experientes do Estado vai ganhar dois novos nomes mestre Baúba, de Jaboatão dos Guararapes (com seus brinquedos infantis) e Nicinha, de Caruaru, com suas peças em barro.