Fenearte reúne feira, exposições, oficinas, moda, gastrô e música. Faça um roteiro antes de sair de casa

A Fenearte começou! A maior feira de negócios do artesanato da América Latina abriu as portas nesta quarta-feira (3), no Pernmabuco Centro de Convenções, em Olinda, com presença da governadora Raquel Lyra. O calendário segue até o próximo dia 14, com uma extensa programação. Além dos 700 estandes, com artesanato do Brasil e do mundo, ao longo dos 25 mil m² da feira, o visitante pode fazer oficinas, ver desfiles, assistir shows, provar pratos dos chefs de cozinha, acompanhar exposições e participar de conversas sobre artesanato.

Para não se perder na programação e aproveitar o máximo, a dica é preparar um roteiro antes de sair de casa. O Instagram da Fenearte (@fenearte) atualiza o que acontece na feira e divulga as atrações diárias. Assim, é possível escolher em que oficinas se inscrever e anotar os horários dos shows, desfiles e palestras que se quer assisir, reservando tempo para as compras.

Realizada pelo governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a Fenearte recebeu investimento de R$ 15 milhões e tem como tema desta 24ª edição "Sons do criar - Artesanato que toca a gente". Os 12 dias de programação estão alinhados à quantidade de atrações que o evento disponibiliza. Quem quer aproveitar bem a feira precisa reservar mais de um dia na agenda de julho.

"Quem visita a Fenearte tem um grande circuto para fazer. Temos uma programação expositiva, com seis espaços para visitar, além de 70 shows no palco, uma programação de moda mais forte este ano e as oficinas. Só na área de gastronomia serão 16 aulas com 17 chefs. Inclusive a Cozinha Fenearte passa a ser temática, destacando o queijo coalho, que está em fase de patrimonialização", destaca a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira, que é diretora-executiva da Fenearte.

OFICINAS GRATUITAS

Nesta edição, a Fenearte oferece 14 oficinas gratuitas. Para participar, não é necessário se inscrever antes, bastando chegar com antecedência no local de realização, no Mezanino do Pernambuco Centro de Convenções. As turmas são preenchidas por ordem de chegada. Os interessados em participar também não precisam se preocupar, porque não é exigida experiência com artesanato.

As oficinas oferecidas são as mais diversas, desde a construção de um agbê Instrumento musical do maracatu nação) com cabaça, passando pela técnica de pixel art em crochê, criação de estamparia artesanal sustentável e uso da fibra da bananeira na confecção de bolsas. Os saberes de quem sabe fazer bonecas, mamulengos e as máscaras dos caretas de Triunfo também serão compartilhados. Além de experimentações como modelar o barro e fazer um caderno artesanal.

PALCO FENEARTE

Mais de 70 atrações vão subir no Palco Fenearte, com grupos e artistas que representam a pluralidade das linguagens e expressões pernambucanas. O acesso ao palco é gratuito para quem já estiver na Fenearte. Subirão ao palco grupos de povos originários e de afoxé, boi, caboclinho, cavalo marinho, ciranda, coco, frevo e maracatu, além de blocos líricos, bandas de brega, de forró e de pífano, e ainda artistas da cena contemporânea da música pernambucana.



CIRCUITO DE EXPOSIÇÕES

Para além dos 5 mil artesãos expondo na Feira, a Feneate traz espaços especiais com mostras das criações de designers e artesãos. São seis espaços expositivos para o visitante visitar. Dentro do Pernambuco Centro de Convenções é possível ver as mostras no Salão de Arte Popular e Religiosa; na Galeria de Reciclados; no Salão de Arte Popular Ana Holanda e na exposição do trabalho de Mestre Nado. Conhecido por suas ocarinas, ele apresenta sua obra sonora no mezanino, num espaço montado especialmente para visitar e escutar sua obra, que faz refeência ao tema da Fenearte 2024.

No Circuito Fenearte, programação paralela que complementa a feira fora do pavilhão, o designer nascido em Caruaru, Fabio Melo apresenta seu trabalho "Sertão sobre Sertão: Narrativas Poéticas e Design Autoral", no Cais do Sertão, no Bairro do Recife. A exposição é composta de peças da primeira coleção em faiança brasileira, com centros de mesa, vasos e luminárias, trazendo um mergulho na vida do artista e no dia a dia do sertanejo. Ainda sem data, também vai entrar no circuto uma exposição sobre o queijo coalho, no Mercado eufrásio Barbosa, em Olinda.

SERVIÇO:

24ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato



Quando: 3 a 14 de julho de 2024



Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)



Horários:



Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h



Ingressos:



Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)



À venda pelo site https://www.evenyx.com/24a-fenearte e em pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Guararapes (Loja Artesanato de Jaboatão); Patteo (loja Cobogó Collab); Paulista North Way (loja Luckwu Artes); Plaza (loja Crabolando); Recife (quiosque Ingresso Prime); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga e Cia. da Montagem), Ferreira Costa (Tamarineira) e Centro de Artesanato de PE (Bairro do Recife)