ENEM dos Concursos: novo cronograma do CNU divulgado; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com o novo cronograma, as convocações para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foram adiadas para 2025; entenda as mudanças

Foi anunciado o novo cronograma para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), nesta quinta-feira (4).

Também conhecido como “Enem dos Concursos”, ele vai ser finalmente retomado após o adiamento devido ao desastre causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

As provas do concurso público serão aplicadas no próximo mês, no dia 18 de agosto, de acordo com informações do MGI. Veja todos os detalhes, a seguir.

>> 'Enem dos concursos': locais de provas serão divulgados; saiba como consultar

Confira o que mudou com o novo cronograma do ENEM dos Concursos, apresentado nesta quinta-feira (04)

Entre as principais alterações do concurso unificado estão o reembolso para aqueles que desistirem de fazer a prova na nova data de aplicação (18 de agosto).

E também a previsão de aplicação extraordinária da prova em caso de novos desastres climáticos.

Ainda de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), os resultados finais serão divulgados em:

Divulgação dos resultados Concurso Público Nacional Unificado (CNU): 21 de novembro;

Convocação dos novos servidores: janeiro de 2025.

Confira todas as novas datas, de acordo com o cronograma:

Pedido de reembolso: 5 a 7 de julho;



Provas: 18 de agosto;



Resultados finais: 21 de novembro de 2024;



Convocação: janeiro de 2025;

No caso de reembolso (para todos os candidatos do país), e de mudança de local de prova (apenas para os candidatos residentes ou inscritos no RS) é o mesmo para efetuar o pedido: 5 a 7 de julho.

Aplicação das provas em datas data extraordinária

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decreto autorizando uma possível aplicação das provas do “Enem dos concursos” em data extraordinária.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

A decisão já está presente no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.

Com isso, há uma alteração do Decreto nº 11.722. “Aplicação extraordinária em decorrência de evento logístico excepcional e imprevisível que inviabilize a aplicação da prova”, destaca o texto.

Aqueles que fizerem a prova em data extraordinária vão concorrer para vagas suplementares das originais.

Além disso, um novo edital será publicado e novas provas serão desenvolvidas e aplicadas. A ministra destacou que serão mantidos os percentuais das cotas.

Local da prova do CNU

O cartão de confirmação de inscrição do concurso, com os locais de prova, será divulgado em 7 de agosto, segundo o ministério.

Para consultar é bem simples: basta entrar no site oficial do CNU, fazer login com os dados da conta gov.br e acessar a “Área do Candidato”.

VEJA TAMBÉM: o que pode e o que não pode no Enem dos Concursos

*Com informações de Metrópoles.