Pernambuco Centro de Convenções celebra 45 anos em julho com entrega de nova área de eventos

No mês em que celebra 45 anos de atividades, o Pernambuco Centro de Convenções entrega novos espaços e anuncia uma agenda recheada de grandes eventos. O complexo administrado pelo Consórcio CID sediará shows de humor e espetáculos infantis e adultos, além de eventos sociais privados e a Fenearte neste mês.

O acontecimento mais esperado do mês é, sem dúvida, a inauguração das novas salas multifuncionais do Pernambuco Centro de Convenções, que vão proporcionar aos visitantes e organizadores de eventos de negócios, congressos e convenções ambientes superconfortáveis e projetados com alta tecnologia.

A cerimônia de inauguração da nova área será no dia 25 de julho, acontecerá em paralelo ao evento Conexão Recife Convention, que vai reunir atores do trade de turismo e de eventos do Estado à convite do Recife Convention & Visitors Bureau.

“Sem dúvida, a entrega das novas salas será um marco para o Pernambuco Centro de Convenções. Teremos uma área versátil e projetada com a melhor tecnologia existente em espaços para eventos. As salas são moduláveis e poderão receber eventos de propostas variadas. É uma alegria podermos marcar os 45 anos do complexo com essa nova área”, salienta o CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Cláudio Vasconcelos.

INVESTIMENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES

Com a expectativa de investir cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura, o Centro de Convenções de Pernambuco iniciou suas operações em 2024 buscando dobrar o número de eventos sediados em comparação com o ano anterior.

Painéis fotovoltaicos, melhorias na iluminação interna e externa do Centro de Convenções e novos camarotes no Teatro Guararapes são algumas das melhorias. Até o final de 2024, o Pernambuco Centro de Convenções passará a contar também com um portfólio de empresas operando no equipamento, nas novas salas comerciais, ocupando ambientes de até 2 mil metros quadrados.