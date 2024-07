Recife anuncia ações para turbinar pequenos negócios

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Recife anunciou duas ações, com o objetivo de melhorar o dia a dia de quem empreende, aumentar a longevidade das empresas e colaborar diretamente com o crescimento econômico sustentável do Recife. A primeira medida é a nova fase do Salto Tecnológico, capacitação e consultoria para gestão e presença digital das empresas, e a segunda é o lançamento do programa Gestor, uma plataforma de gerenciamento a ser oferecida gratuitamente, com uma série de recursos digitais para promover uma transformação organizacional na empresa. Atualmente no Recife, há cerca de 200 mil negócios dentro dos grupos de MEIs, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aptos a utilizarem o sistema e a acessarem à capacitação.

“A gente que realiza política pública sempre pensa como uma ação pode transformar a vida das pessoas. Essas ações chegam com isso, pra organizar as empresas, caminhar com elas, entendendo as necessidades, trabalhando nos problemas e fazendo com que o dia a dia do negócio seja algo mais simplificado e positivo, utilizando todas as ferramentas e estratégias para fazer o empreendimento crescer e faturar mais. O Gestor e o Salto Tecnológico estão à disposição, gratuitamente, ajudando as micro e pequenas empresas a crescerem e a gerar mais emprego e renda na nossa cidade”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio, durante evento de lançamento, nesta quinta-feira (4), no Porto Digital.

O Salto Tecnológico é uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Recife, dentro do plano de ação para elevar a qualidade do empreendedorismo na cidade e fomentar a geração de emprego e renda. No evento, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica com o SEBRAE, que realiza a capacitação. O investimento na ação integra um aporte total de aproximadamente R$ 320 mil, que será aplicado em diversas ações. Além de Joana Portela Florêncio, o documento foi assinado pelo Consultor de Negócios do Sebrae, Senyr Arruda.

INSCRIÇÕES

Para acessar a plataforma Gestor, basta possuir um CNPJ do Recife e entrar em gestor.recife.pe.gov.br, criar um cadastro e iniciar a utilização. Também está disponível pelo site ou pelo aplicativo Conecta Recife. Basta digitar “Gestor” na aba de busca. O Salto Tecnológico também está disponível pelo Conecta, que direciona para o site do Sebrae, onde é possível fazer a matrícula.