Sebrae reúne pequenos negócios na 24ª Fenearte, nas áreas de artesanato, moda autoral e gastronomia artesanal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sebrae investiu R$ R$ 691 mil para levar empreendedores à Fenearte. Junto com o Estado, também está fazendo um mapeamento a cadeia do artesanato

O Espaço Sebrae de Economia Criativa está mais um ano na Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que começou na quarta-feira (3), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, e segue até o próximo dia 14. Nesta 24ª edição, o Espaço ocupa uma área de 540 m², entre as ruas 16 e 17, onde estão 68 empreendedores de todo o Estado.

Do total de pequenos negócios, 34 são da área de artesanato, 22 de moda autoral e 12 de gastronomia artesanal. Cada estande tem 4 m², com display, prateleiras e bancada para exposição dos produtos aos visitantes. A expectativa da orgazização da Fenearte é que 315 mil pessoas passem pelos 12 dias da feira este ano.

Sebrae facilita acesso à feira

Os selecionados para o Espaço Sebrae de Economia Criativa passaram por uma curadoria, sendo avaliados em critérios como tradição, inovação, originalidade, sustentabilidade e qualidade. Ao todo, 287 negócios se inscreveram na seletiva, que teve o resultado divulgado em maio. O diferencial do espaço é o subsídio oferecido pelo Sebrae, barateando o custo para os expositores e tornando o evento mais acessível a esses empresários.

Este ano, o Sebrae/PE investiu R$ 691 mil na Fenearte para viabilizar a participação dos expositores e garantir condições de infraestrutura, além do transporte e hospedagem das caravanas de empreendedores do interior do Estado que participam da feira.

“É uma oportunidade única para os artesãos pernambucanos explorarem seus trabalhos em um lugar pensado cuidadosamente para eles, dentro de um evento de grandeza internacional e que já faz parte do calendário cultural de Pernambuco. Além dos estandes, os empresários poderão contar com o suporte da equipe do Sebrae durante os 12 dias de feira”, destaca a analista do Sebrae/PE, Verônica Ribeiro.

Vendas futuras na mira

O Espaço também é uma oportunidade para conversar, fechar negócio com fornecedores e captar clientes para futuras vendas. “Nosso espaço tem uma sinalização diferenciada e vai funcionar como uma grande rede de apoio para esses empresários. Nossa equipe está pronta para intermediar negociações, a fim de que esses empreendedores consigam acessar novos mercados”, completa Verônica.

A ceramista Claudia do Couto produz jogos de jantar completos e canecas de cerâmica - Redes sociais

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

A ceramista Claudia do Couto (@claudiacoutoartes) foi selecionada e está na feira. Empreendedora desde 2018, quando foi desligada da empresa em que trabalhava, começou sua relação com o barro produzindo pequenas peças de decoração. Atualmente, produz elementos mais sofisticados, como jogos de jantar completos e canecas de cerâmica.

“Estar presente na Feneate, no espaço do Sebrae, para mim, é gratificante. É a maior expressão da cultura popular, em que cada um coloca um pouco de si, da sua alma, na arte que produz. Ter esse apoio, antes, durante e depois do evento é fundamental. A gente se sente acolhido e é uma oportunidade de expandir os horizontes”, declara Claudia.

Kaffe participa da Fenearte pela quarta vez seguida - Redes sociais

No segmento da gastronomia artesanal está a Kaffe (@kaffe.tt), empreendimento pernambucano voltado para a torrefação de café e que está na Fenearte pelo quarto ano seguido.

“O evento proporciona uma troca, a partir do momento em que você está ao lado de outras empresas que também trabalham o desenvolvimento local. Como empreendedor, somos muito estimulados a estar na feira para não só vender, mas colocar em prática as orientações recebidas em consultorias e oficinas. Nossa empresa presente no espaço do Sebrae, ganha muito peso e muita força, pois mostra que recebemos uma chancela para estar ali”, explica o proprietário da Kaffe, Eudes Santana.

Pernambuco Artesão

O Sebrae/PE e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) firmaram um convênio que viabiliza o Programa de Fomento ao Artesanato Pernambucano. A iniciativa tem o propósito de estimular o desenvolvimento dos negócios gerados pela produção artesanal no Estado, por meio de um mapeamento de artesãos e seus processos produtivos. Além do resgate cultural, a parceria pretende fomentar o uso da inovação para facilitar o acesso dos empreendedores a novos mercados. A expectativa é atender cerca de 600 artesãos, até janeiro de 2025.

24ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 3 a 14 de julho de 2024

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelo site https://www.evenyx.com/24a-fenearte e em pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Guararapes (Loja Artesanato de Jaboatão); Patteo (loja Cobogó Collab); Paulista North Way (loja Luckwu Artes); Plaza (loja Crabolando); Recife (quiosque Ingresso Prime); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga e Cia. da Montagem).