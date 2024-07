12ª edição da Moda Nordeste reúne expositores de todo o Brasil e deve movimentar mais de R$90 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 12ª edição da Feira Moda Nordeste, em Caruaru, Agreste pernambucano, evento que acontece tradicionalmente duas vezes ao ano será realizada entre os dias 16 e 18 de julho, no Polo Caruaru e deve reunir mais de mil pessoas por dia.

A feira é voltada para empresários do setor varejista e atacadista de calçados, conta com mais de 100 expositores e reúne cerca de 300 marcas nacionais e internacionais, movimentando vários setores da economia da região.

SUSTENTABILIDADE

De acordo com Isabel Pimentel, que faz parte da Comissão Organizadora do evento, um dos diferenciais da feira é a preocupação dos organizadores em preservar o meio ambiente, estimulando o consumo sustentável, por meio da prática do descarte correto do lixo, produzido nos dias da feira, além da realização da coleta de materiais recicláveis.

"Nesta edição, nossa expectativa é gerar mais de R$ 90 milhões em negócios, movimentando vários setores da economia regional”, destaca Isabel.