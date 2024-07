Projetos sociais promovem inclusão na 24ª Fenearte, que segue até 14 de julho, no Centro de Convenções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Projeto Aria Social, da Casa de Maria, e estande do Instituto Dimitre, que trabalha com autismo, contribuem para a inclusão no mercado de trabalho

Bolsas, capas de notebook, chaveiros e demais utilitários de crochê são inspirados no tema da 24ª edição da Fenearte: “Sons do Criar — Artesanato que Toca a Gente". Foto: Casa de Maria/Divulgação

A Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que abriu as portas na quarta-feira (3) e segue até domingo (14), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, é também uma oportunidade de inclusão no mercado de trabalho do setor. Projetos sociais e socioambientais marcam presença no evento, apresentando suas criações para um público estimado em 315 mil visitantes para esta edição.

A Casa de Maria, do projeto Aria Social, está presente mais uma vez na Fenearte com clássicos da sua coleção “Capiba”, assinada pela designer Luly Vianna, inspirada no aclamado musical "CAPIBA, pelas ruas eu vou". As artesãs do projeto social também levaram para a feira produtos inspirados no tema desta 24ª edição: “Sons do Criar — Artesanato que Toca a Gente".

O grupo aproveita a Fenearte para antecipar a apresentação de uma linha natalina com opções exclusivas e inéditas, que vão desde bolas e arranjos para a árvore de Natal, até adornos e utensílios para o lar, como suporte e arranjo de mesa, porta guardanapos, sousplats, dentre outros. Elaboradas por 50 artesãs da Casa de Maria, as novidades estão sendo comercializadas no estande localizado na Rua 18, número 409, em frente ao Sebrae.

“Além de anteciparmos as vendas natalinas, essa linha inédita estará vinculada à nossa tradicional Cantata de Natal, que este ano vai ter uma abrangência maior que em anos anteriores”, explica a curadora do projeto, Cecília Brennand. A Cantata de Natal celebra, anualmente, o encerramento do trabalho realizado pelo projeto Aria Social e demonstra as habilidades adquiridas na dança, na música e no teatro pelos alunos do projeto, que há mais de três décadas transforma vidas por meio da arte e da educação.

CRIAÇÃO AO VIVO

Nos 12 dias da feira, as artesãs da Casa de Maria também vão demonstrar suas habilidades ao vivo, proporcionando uma experiência única aos visitantes. Elas vão ofertar bolsas, capas para notebook, bijuterias e até vasos, que variam entre R$ 35 e R$ 350, garantindo opções para todos os gostos e bolsos. A expectativa é aumentar as vendas em 30%, em relação ao ano passado, com produtos a preços acessíveis.

“O artesanato não só é uma forma de expressão cultural, mas também pode ser uma fonte de sustento e empoderamento para muitas mulheres. Essa será uma experiência de moda, solidariedade e beleza que envolverá mais uma vez as mães dos nossos alunos”, destaca Cecília.

Fundado em 2017, o prejeto Casa de Maria beneficia jovens em situação de vulnerabilidade social e suas mães. Enquanto os filhos participam de aulas de balé e aprimoram suas habilidades acadêmicas, aprendendo português e estudando literatura no Aria Social, as mães encontram seu próprio espaço de aprendizado e crescimento no artesanato.

Localizado em Jaboatão dos Guararapes, município do Grande Recife, no mesmo prédio onde crianças e jovens se profissionalizam em dança e música, a Casa de Maria hoje tem loja própria e espaço para oficinas de tricô; bordado com pedraria; tecelagem em jornal; crochê; macramê; costura iniciante e avançada.

AUTISMO E ARTESANATO

Adolescentes e adultos autistas atendidos pelo Instituto Dimitri Andrade participam da Fenearte com um estande localizado na área das Redes Solidárias, próximo à praça de alimentação. No espaço, eles comemrcializam produtos artesanais que têm relação afetiva com o autismo e a inclusão, produzidos pelo ceramista Cláudio Neves e pela artesã Patrícia Melo, pai e mãe atípicos.

Entre os produtos que serão expostos e vendidos estão as peças utilitárias e decorativas de cerâmica que fazem parte da coleção “Inclusão”, produzida por Cláudio, pai de Maya, especialmente para o evento, como vasos decorativos, manteigueira francesa, pratos, molheiras e boleiras. Ganha destaque a xícara disponível em vários tons de azul com alça no formato de um quebra-cabeça, feita em homenagem a Dimitri Andrade, adolescente com autismo, razão principal da fundação do Instituto Dimitri Andrade. Quem passar no local encontrará uma mesa posta com os itens para auxiliar na criatividade na hora de montar a sua mesa.

“Na minha relação com o diagnóstico de autismo da minha filha, eu aprendi a valorizar a cada dia o que parece pequenas conquistas. É gratificante participar da feira relacionando duas áreas que são importantes na minha vida: meu trabalho com cerâmica e a inclusão. Essa coleção que foi criada para Fenearte é exclusiva e 30% do valor arrecadado será repassado ao Instituto para que ele siga beneficiando outras famílias como o trabalho social que desenvolvem. Meu desejo é que outras famílias possam ser ajudadas como nós fomos”, aponta o ceramista Cláudio Neves.

Peças de artesanato decorativo em mdf, como caixas para joias, maquiagem, chás, porta retratos também podem ser encontradas no estande. As peças foram produzidas pela artesã Patrícia Melo, mãe de Vitor, adulto com autismo. Patrícia encontrou no artesanato uma forma de autocuidado e de terapia após o diagnóstico do seu filho e criou a marca L’artisane. O trabalho permite que ela empreenda de casa e consiga acompanhar com proximidade o tratamento do seu filho, estando atenta às suas necessidades.

“Cada peça é uma vitória e carrega a minha jornada de aceitação, os desafios singulares de uma mãe atípica, o amor incondicional de toda mãe e resiliência”, destaca a artesã Patrícia Melo.

Além disso, colaboradores do Instituto Dimitri Andrade estarão presentes para divulgar informações e tirar dúvidas sobre o autismo. Ainda estarão sendo vendidos camisas temáticas e livros sobre autismo, inclusão e métodos.

A loja do Instituto Dimitri Andrade chama a atenção para a inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho. Segundo o Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos (CDC, em inglês), no mundo, mais de 75 milhões de pessoas com 18 anos ou mais são autistas. Entre estes, 85% da população está desempregada, conforme dados do portal Autism Speaks.

“Prezamos sempre por levar as terapias para além dos consultórios. Nossos adolescentes e adultos com autismo serão os vendedores da loja do Instituto Dimitri Andrade e, desta forma, buscamos promover sociabilidade, inclusão e emprego apoiado. Lugar de autista é onde ele quiser estar e a pessoa autista pode trabalhar se forem oferecidos os apoios de que precisa, eliminando as barreiras, o que faz crescer a autonomia e a produtividade na função”, explica a psicóloga especialista em autismo Frínea Andrade, fundadora diretora do Instituto Dimitri Andrade.