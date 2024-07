Dia de Nossa Senhora do Carmo: veja o que abre e o que fecha na data

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na terça (16) de julho é comemorado o Dia de Nossa Senhora do Carmo; veja como fica o funcionamento do comércio e outras instituições no Recife

As festividades de Nossa Senhora do Carmo, comemorada em 16 de julho e feriado na capital pernambucana, devem afetar o funcionamento do comércio e o horário dos shoppings centers na cidade.

Confira a seguir como será o funcionamento do comércio, bancos e outras instituições no Dia de Nossa Senhora do Carmo no Recife, com detalhes sobre o que abre e o que fecha na data.

Comércio no centro do Recife



De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), um grupo de lojistas do Bairro de São José se mobilizou e vai começar a abrir seus estabelecimentos até o fim do ano em todos os feriados, começando já no feriado de 16 de julho.

A intenção é incrementar os negócios do setor e proporcionar mais comodidade ao consumidor, que poderá fazer suas compras com tranquilidade.

Tanto pessoas físicas quanto empresas de outras cidades, que se abastecem com insumos e artigos para a produção de itens.

De acordo com o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro, a iniciativa partiu dos próprios lojistas, que se reuniram e definiram movimentar o segmento.

A decisão também conta com o apoio da Prefeitura do Recife para garantir a infraestrutura e da Polícia Militar de Pernambuco para reforçar a segurança dos clientes e trabalhadores do setor. “Outros lojistas do Centro que também desejarem podem aderir à abertura nos feriados”, adiantou Paulo.

Com isso, haverá lojas do bairro de São José que abrirão no dia 16 de julho.

Shoppings do Recife



Os shoppings do Recife terão horários de funcionamento especiais durante o dia de Nossa Senhora do Carmo. Confira abaixo os detalhes:

Shopping Recife: das 12h às 21h;



das 12h às 21h; RioMar Recife: das 12h às 21h;



das 12h às 21h; Shopping Boa Vista: das 11h às 19h;



das 11h às 19h; Shopping Tacaruna: das 12h às 21h;



das 12h às 21h; Plaza Shopping: das 12h às 21h;



das 12h às 21h; Shopping ETC: das 12h às 18h;



das 12h às 18h; São Miguel Center (Afogados): das 9 às 18h.



Shoppings de outros municípios da Região Metropolitana do Recife



Nos outros municípios da Região Metropolitana do Recife - onde não é feriado - os centros de compras devem abrir em seus horários habituais:

Olinda: Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h;



Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h; Paulista: Paulista North Way Shopping - 09h às 22h;



Paulista North Way Shopping - 09h às 22h; Camaragibe: Camará Shopping - 10h às 22h;



Camará Shopping - 10h às 22h; Jaboatão: Shopping Guararapes - das 9h às 22h;



Shopping Guararapes - das 9h às 22h; Cabo de Santo Agostinho: Shopping Costa Dourada - 9h às 22h;



Shopping Costa Dourada - 9h às 22h; Igarassu: Shopping Igarassu - 9h às 21h;



Shopping Igarassu - 9h às 21h; Moreno: Recife Outlet - das 9h às 21h.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios na terça-feira (16 de julho) no Recife.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC), no dia 16, estará disponível através dos seguintes canais automatizados:

Site dos Correios, na página do Fale Conosco;



Telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; e



Chat: https://www.correios.com.br/

Detran - PE

Ficarão fechadas a sede, localizada na Iputinga, e as unidades de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) nos shoppings Plaza, Recife, Boa Vista, RioMar e Tacaruna, além das Ciretrans e da unidade de táxi.

Bancos

Os bancos não devem abrir na terça-feira (16) de julho no Recife. O atendimento será retomado na quarta-feira, dia 17 de julho.

