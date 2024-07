Atividades turísticas acumulam crescimento de 5,4% em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em maio de 2024, o índice de atividades turísticas em Pernambuco apontou expansão de 1,2% frente ao mês imediatamente anterior. Em 12 meses, a variação positiva é de 3%. Ao longo do ano, o Estado apresenta crescimento nas atividades turísticas de 5,4%. Em todo o País, no mês de maio de 2024, o índice de atividades turísticas apontou variação negativa de 0,2% frente a abril, após ter registrado dois resultados positivos seguidos, período em que acumulou um ganho de 2,4%.



Com isso, o segmento de turismo se encontra 4,6% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 3,0% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014. A contribuição positiva mais relevante ficou com o Espírito Santo 3,2%, seguido do Rio de Janeiro (2,5%), Bahia (1,9%), Pernambuco (1,2%), Goiás (0,9%) e Santa Catarina (0,4%). As principais contribuições negativas foram Rio Grande do Sul 32,3%), Paraná (-2,8%), Distrito Federal (-2,2%), São Paulo (- 1,8%), Ceará (-1,4%) e Minas Gerais (-0,7%).



Na comparação de maio de 2024 contra maio de 2023, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil apresentou retração de 0,7%, após ter assinalado 37 taxas positivas seguidas. Em termos regionais, apenas cinco das 12 UFs onde o indicador é investigado mostraram recuo nos serviços voltados ao turismo, com destaque para o Rio Grande do Sul (-39,4%), seguido por São Paulo (-2,0%), Distrito Federal (-5,6%) e Espírito Santo (-8,4%).

A desvalorização do Real tem contribuído para o aumento do fluxo de viajantes estrangeiros que visitam anualmente o Brasil. De janeiro a maio deste ano, foi registrada a chegada de 3,28 milhões de turistas em território brasileiro – aumento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado e maior contingente desde 2018. A via de acesso predominante no período foi a aérea, com 60,3% das chegadas. Em termos relativos, destacaram-se os avanços nas entradas de turistas oriundos do Paraguai (alta de 36%), França (aumento de 25%) e Portugal (crescimento de 23%), de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Embora o fluxo de turistas ainda não represente um recorde no número de visitantes, o movimento de receitas foi o maior desde o início dos levantamentos realizados pela Embratur em 2013. Nos cinco primeiros meses deste ano, o volume de receitas internacionais com turistas (US$ 3,21 bilhões) cresceu 17,8% diante do mesmo período do ano passado (US$ 2,72 bilhões). “Em média, a cada viagem, o turista estrangeiro deixa no Brasil US$ 1,070”, destaca o economista Fábio Bentes.

SERVIÇOS

Em maio de 2024, o volume de serviços no Brasil apresentou estabilidade (0,0%) frente a abril, na série com ajuste sazonal. Na comparação com abril, o volume de serviços em Pernambuco apresentou retração de 0,3%, acumulando nos 5 primeiros meses do ano um crescimento de 3,5%. Frente a maio 2023, o volume de serviços em Pernambuco aumentou 1,5% na série com ajuste sazonal.

Na série sem ajuste sazonal, em relação ao mesmo mês de 2023, o volume de serviços ficou em 1,5%, com destaque para as altas nos Serviços de informação e comunicação (10,8%), Serviços prestados às famílias (9,5%) e Serviços profissionais, administrativos e complementares (1,1%). Apresentaram queda os Outros serviços (-12,5%) e Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-2,5%).