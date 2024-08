Suape recebe maior navio da sua história, em viagem inaugural de uma linha direta ligando o Nordeste à Ásia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O MSC Orion, da classe New Panamax e com capacidade de carregamento de 15 mil TEUs, faz escala no Porto de Suape, com atracação no Tecon

Suape recebeu pela primeira vez o supernavio porta-contêiner MSC Orion, o maior que já atracou no porto nos seus 45 anos de história. O gigante é um New Panamax de classe mundial, com 366 metros de comprimento, 51 metros de largura e 16 metros de calado. A manobra de atracação aconteceu no Terminal de Contêineres (Tecon Suape), no final da manhã de sábado (27). A embarcação também inaugura uma linha direta entre o Nordeste e a Ásia.

As últimas escalas do MSC Orion ocorreram no Porto de Caucedo, na República Dominicana (Caribe), e no Porto de Salvador (BA), respectivamente. A embarcação, de bandeira portuguesa, começou a transportar carga conteinerizada em 2020.

CANAL DO PANAMÁ

“A chegada do MSC Orion a Suape reforça a importância estratégica do Suape para o nosso País, contribuindo para a viabilização de rotas diretas entre o Nordeste e os países asiáticos via Canal do Panamá. São linhas que vão nos conectar a importantes complexos portuários, a exemplo dos portos chineses e de Singapura, possibilitando maior competitividade aos exportadores e importadores que atuam entre os dois continentes”, comemora o diretor-presidente do Porto de Suape, Marcio Guiot.

“Hoje, alcançamos mais um recorde em 45 anos de história, ganhando destaque no País e no exterior”, pontua o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, Rinaldo Lira, acrescentando que a dragagem do canal externo (já concluída), do canal interno e da bacia de evolução (obras começam nas próximas semanas, com prazo de sete meses para conclusão) vão atrair ainda mais navios de grande porte com capacidade máxima de carga.



RECORDE ANTERIOR



Antes da atracação do MSC Orion, o maior navio aportado em Suape foi o APL Dublin, de bandeira de Singapura. A atracação ocorreu em 11 de março de 2023 e a embarcação permaneceu no porto até o dia 13. Pertencente à empresa CMA CGM, o porta-contêiner de classe mundial tem 347,29 metros e largura de 45,28 metros, com calado máximo de 15,5 metros e capacidade para transportar 10.700 TEUs (unidade de contêiner de 20 pés). Na operação, foram movimentados mais de 1.500 contêineres. Na época, o navio partiu de Suape com destino ao Porto de Santos, no litoral paulista.



Em julho de 2022, o atracadouro pernambucano, caracterizado por ser um porto abrigado de águas profundas, recebeu o navio MSC New Haven, com 333,9 metros e capacidade para 8.084 TEUs. A chegada dos gigantes do mar a Suape foi autorizada pela Portaria 037/2021, publicada no Diário Oficial de Pernambuco em 13 de abril de 2021, com aval da Marinha do Brasil. Atualmente, Suape é o sexto porto público mais movimentado do Brasil.