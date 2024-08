Gás natural canalizado fica mais barato a partir desta quinta-feira (1º), anuncia Governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir desta quinta-feira (1º), o preço do gás natural canalizado chegará ás casas dos pernambucanos com uma redução de 1,12% no preço, com o valor do metro cúbico custando R$ 2,74. A cada três meses, a Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) anuncia como fica o preço do gás após a recomposição da distribuição do produto, sob reponsabilidade da Copergás.

Com essa queda média de 1,12% no preço, o Estado se posiciona com uma das tarifas mais baixas do mercado brasileiro e beneficia todas as categorias existentes. O é para o segmento da cadeia industrial pernambucana, otimizando sua competitividade e mantendo o gás como principal fonte energética.

“A redução da tarifa do gás encanado em Pernambuco traz mais competitividade para o Estado, incentiva nosso desenvolvimento econômico e tudo isso acaba se refletindo na vida de cada homem e mulher que vive neste chão. Nosso compromisso com quem vive e investe aqui é enorme, e esse anúncio feito pela Arpe é uma demonstração disso”, declara a governadora Raquel Lyra.

PREÇO NOS FORNECEDORES

A medida é resultado da alteração de preço do gás dos fornecedores para a Copergás, sendo proveniente da uma média ponderada. A alteração nas tarifas em Pernambuco acontece trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, sempre no dia 1º do mês.

Em alguns nichos, o percentual médio negativo consegue ser ainda mais expressivo, como por exemplo entre os grupos de climatização, cogeração e geração de energia elétrica, marcando -1,19%. Todos os valores refletem também a variação do dólar e do barril de petróleo, assim como do gás natural comercializado pelas empresas fornecedoras. Essa é a terceira queda consecutiva no preço do gás natural ao longo deste ano.

O diretor-presidente da Arpe, Carlos Porto Filho, destaca o impacto que a queda nas tarifas trará para as diversas atividades de consumo do Estado. “São ações que conseguem atenuar cenários de elevação de preços em outros setores, reduzindo custos de produção e fortalecendo a nossa competitividade”, disse. O gestor reforça que o trabalho de regulação integra as ações do Governo de Pernambuco para impulsionar a geração de renda, com esforços para reduzir o peso no bolso da população.