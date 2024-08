De volta a Pernambuco, Campus Party anuncia edição Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre os destaques, estão a segunda edição do Fórum do Marco Regulatório de IA, além de palestrantes internacionais, atividades e programas

A Campus Party Brasil está de volta ao Nordeste. O maior festival de tecnologia, criatividade e inovação acontecerá entre 4 e 8 de setembro, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. Uma das atrações principais do evento é a segunda edição do Fórum do Marco Regulatório de Inteligência Artificial. Durante cinco dias, o encontro de comunidades receberá diversas atrações voltadas para inovação, tecnologia e experiências futuristas, além de palestrantes nacionais e internacionais, workshops e competições. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial



Desde 2015 sem receber uma edição da Campus Party, a edição Nordeste contará com nove palcos, seis produzidos pelas comunidades, além de diversos espaços com a Arena de Disrupção e Campus Kids.



Entre as novidades da #CPNordeste está o Fórum do Marco Regulatório de Inteligência Artificial. A primeira edição aconteceu em julho deste ano, na edição nacional, em São Paulo. Organizado pelo Instituto Campus Party, em conjunto com o Cappra Institute e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio), o evento tem objetivo de reunir especialistas, representantes do governo, da indústria e da sociedade civil para discutir a criação de um marco regulatório inclusivo e ético para a inteligência artificial (IA) no Brasil.

O Fórum está previsto para ocorrer em outras edições da Campus Party nos próximos 3 anos. Entre as palestrantes está Ester Paniagua, jornalista especializada em ciência, tecnologia e segurança cibernética.



A Robocore, maior site de robótica do país, levará para CPNordeste o hockey de robôs e o raptor, que promete animar quem estiver no espaço. Além disso, o espaço vai contar com workshops mostrando na prática os conceitos básicos e componentes necessários para controlar um robô.



“Em 2017, pedi aos campuseiros da região que continuassem nos apoiando. Por isso, voltar a realizar uma edição da Campus Party em Pernambuco é resultado do empenho desses campuseiros. Estamos preparando uma série de atrações dedicadas à inteligência artificial, inovação, empreendedorismo e inclusão, temas que permeiam a essência da Campus Party, para juntos reescrevermos o código-fonte do mundo”, ressalta Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil.



Palestrantes internacionais estão confirmados

Para retornar em grande estilo, a #CPNordeste reunirá nomes relevantes da tecnologia, empreendedorismo e ciência. Entre os nomes confirmados estão: Don Tapscott, presidente do Blockchain Research Institute. Autor de 18 livros, incluindo Blockchain Revolution: Como a Tecnologia por Trás do Bitcoin e Outras Criptomoedas está Mudando o Mundo, Don é uma das principais autoridades mundiais quando se trata do impacto da tecnologia nos negócios e na sociedade. Outro palestrante confirmado é o filho de Don, Alex Tapscott. Empreendedor, ele é autor do livro Web3: Traçando a Próxima Fronteira Econômica e Cultural da Internet.



Competição gastronômica, games e atrações tecnológicas

O Printer Chef, campeonato de gastronomia, no qual os participantes são convidados a criar pratos com alimentos produzidos em impressora 3D também está confirmado na #CPNordeste, assim como os campeonato de eSports com disputas acirradas nas competições dos mais tradicionais games do mundo. Ainda na área de entretenimento, os visitantes terão a oportunidades de acompanhar o concurso de Cosplay, além de pilotar uma asa delta, aviões e veículos de automobilismo na área de simuladores.



Uma das atrações de destaque na Campus Party são os hackathons, que reunirão programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software para uma maratona de programação. Além disso, a CPNordeste receberá diversos workshops que proporcionarão oportunidades para os campuseiros aprimorarem habilidades em diversas áreas.



Programas #CPNordeste

A Campus Party Brasil também contará com os seus tradicionais programas, como o Startup 360, realizado em parceria com o Sebrae, que possibilita às startups exporem seus trabalhos, realizarem networking, receberem mentorias, entre outros. As inscrições estão abertas e vão até o dia 23 de agosto. Além dele, há a Maratona de Negócios, que visa capacitar mentes inovadoras que estão desenvolvendo um negócio, ajudando a tirar a ideia do papel e fazendo com que a empresa seja bem estruturada.



Outro programa confirmado é a Revista Científica Campus Party. O projeto, queestá com inscrições abertas até o dia 5 de agosto, tem como objetivo garantir espaço para textos científicos de qualidade, relevantes e que estejam na vanguarda de suas áreas. A Campus Future é uma oportunidade para estudantes de cursos técnicos, ensino médio e universitários apresentarem projetos que visam incentivar soluções tecnológicas que possam fazer parte do dia a dia da sociedade. Os projetos serão aceitos até o dia 23 de agosto e as inscrições podem ser feitas no site oficial.



Outro programa confirmado na CPNordeste é o Call For Talks. O objetivo do projeto é descobrir novos talentos dentro da rede da Campus Party para palestrar e realizar workshops. Além disso, a iniciativa tem a intenção de estimular o engajamento das comunidades dentro de cada edição, tornando-os mais ativos na programação do evento, com o compartilhamento de conteúdo com a sociedade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de agosto.

A CPNordeste também está com as inscrições abertas para programa de voluntários. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de agosto. Os participantes do programa auxiliarão na dinâmica do evento, além de ser uma possibilidade de aprendizado para as futuras carreiras, consumido os conteúdos apresentas na Campus Party.



Serviço:

Campus Party Nordeste

Arena: de 4 a 8 de setembro

Área Open: de 5 a 8 de setembro

Local: Arena Pernambuco

Informações e ingressos no site oficial