Comércio do Centro do Recife espera crescimento de 5% nas vendas para o Dia dos Pais 2024

Quarta principal data para o comércio de rua, Dia dos Pais deste ano deve registrar crescimento superior ao do ano passado, com taxa de 5%

O Dia dos Pais vai movimentar o comércio do Centro do Recife. Considerada a quarta principal data de vendas para o setor, a expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) é de que haja incremento de 5% na comercialização de itens este ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

“A projeção reflete otimismo com pés no chão. Mas a data tem apelo emocional e estimula os filhos a presentearem os pais”, adiantou o presidente da CDL Recife, Fred Leal. Vestuário, calçados, acessórios e tecnologia estão entre os segmentos com maior movimento no período.

Fred Leal: a data tem apelo emocional e estimula os filhos a presentearem - Divulgação

Ainda faltam alguns dias para comemorar a data, mas, segundo o representante do varejo recifense, já tem muita gente pesquisando e comprando antecipadamente. Como incentivo, cada loja preparou novidades, lançamentos e estratégias para atrair os clientes. Além das ações promocionais e descontos, tem estabelecimento adotando vendas on-line e viabilizando a entrega. “O Centro é o local para comprar produtos de qualidade e mais em conta”, defendeu o representante do varejo recifense.

No País, a estimativa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, é de que a data movimente R$ 25 bilhões no comércio. De acordo com a pesquisa, 68% dos consumidores pretendem comprar presentes. Esse montante equivale a cerca de 110,9 milhões de pessoas nas capitais motivadas a desembolsar.

APOSTA DAS EMPRESAS

A Sanflait (@sanflait) - com duas lojas no centro e uma no Shopping Boa Vista - espera incrementar em 10% os negócios deste ano com a data. A marca de moda masculina esportiva e social reforçou o estoque, nos diversos tamanhos (inclusive plus size), e aposta principalmente nos itens camisa polo e acessórios como cinto, carteira, cinto, meia e gravata. Para o atendimento ao público, haverá reforço de pessoal.

Quem também está com perspectiva favorável é a rede Lojão dos Calçados (@lojaodoscalcados), que espera ampliar as vendas deste ano em 50%, na comparação com o mesmo período do ano passado. São 3 unidades no Recife e uma em Vitória de Santo Antão. Segundo o proprietário João Maciel, as atenções estão voltadas principalmente para sandálias de couro, sintéticas e carteira, além de sapatos mais casuais, esportivos e esporte fino.

ROTA DO COMÉRCIO

Quem quer mapear lojas e segmentos no Centro do Recife, antes de sair de casa, pode buscar na plataforma virtual Rota do Comércio (www.rotadocomercio.com.br). Lá é possível identificar os pontos de venda, endereço, a rede social, o horário de funcionamento e contatos, além de estacionamentos privados e de Zona Azul, paradas de ônibus, bicicletários e pontos turísticos.

O ritmo do comércio, de fato, vem seguindo em passos. Conforme dados da Serasa Experian, no primeiro semestre de 2024, as vendas no varejo físico do Brasil cresceram 3,5%. Entre os segmentos com maior performance estão o de “Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios”, com expansão de 5,9%. Só em junho deste ano, a alta no comércio do país ficou em 0,1%, em relação ao mês anterior.