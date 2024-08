Suape participa da Multimodal Nordeste, feira de logística que acontece pela primeira vez em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Censo Suape é uma coleta de dados sobre as indústrias que fazem parte do complexo industrial , que servirá à elaboração de estratégias para a área

O Complexo de Suape lançará, nesta terça-feira (6), às 16h, o Censo 2024 na Multimodal, feira de logística do Norte e Nordeste, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de agosto, no Recife Expo Center, no bairro de São José.

A novidade é voltada para a comunidade empresarial instalada no território da estatal, que atualmente comporta 83 empresas, e será divulgada no estande, localizado na Rua C, de número 52.

O Censo Suape é uma coleta sistemática de dados sobre as indústrias que fazem parte do complexo industrial e serve como base para criação de estratégias de melhorias para a área.

O projeto fornece informações essenciais que permitem uma gestão inteligente, contribuindo para sua sustentabilidade e crescimento de todo o território.

O estande de Suape contará com um totem interativo com informações importantes sobre o complexo, como projetos em desenvolvimento e principais resultados do atracadouro. A feira acontecerá nos dias 6, 7 e 8, das 14h às 20h.