Vestuário e calçados devem movimentar R$ 81 milhões em Pernambuco no Dia dos Pais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um recorte feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), da pesquisa realizada pela Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), referente as vendas para o Dia dos Pais em Pernambuco revelou que o comércio no estado deve movimentar aproximadamente R$187 milhões. Apenas o segmento de vestuários e calçados movimentará R$81,76 milhões. Esse valor coloca o setor como o mais demandado no período.

Além dos itens de vestuário e calçados, outros setores também devem registrar movimentações significativas. Farmácias e perfumarias são esperadas a gerar R$37,58 milhões em vendas, enquanto o segmento de utilidades domésticas e eletroeletrônicos deve movimentar cerca de R$29,68 milhões. Por fim, hipermercados e supermercados são projetados para alcançar R$19,26 milhões em vendas.

“A inflação dos últimos 12 meses nos itens mencionados manteve-se baixa, o que facilita o acesso dos consumidores a esses produtos e pode estimular as compras nesta data comemorativa. Essas projeções apontam para um cenário de boas expectativas para o comércio varejista pernambucano, com os consumidores aproveitando a estabilidade dos preços para adquirir presentes”, afirma Rafael Lima, economista da Fecomércio Pernambuco.