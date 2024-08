Vitrines exclusivas exibem produtos da 3ª Expo Preta RioMar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os visitantes do RioMar Recife já podem conferir uma prévia da 3ª Expo Preta nas duas vitrines exclusivas localizadas no Piso L2, em frente às lojas Levi’s e Sephora. Os espaços funcionam como ativações de parte das marcas presentes no evento de afroempreendedorismo e cultura negra que ocorre de 16 a 18 de agosto no Piso L3.

É possível acessar os perfis do Instagram de cada empreendimento através de QR Codes disponíveis nos produtos expostos, facilitando a conexão direta com as pessoas afroempreendedoras.

Vitrines antecipam algumas tendências de produtos que serão vistos na Expo Preta - Thays Martins/RioMar Recife

ESTANDES E PRODUTOS

A 3ª Expo Preta RioMar contatá com 24 estandes de produtos e serviços variados, em segmentos que vão de alimentação e entretenimento infanto juvenil até beleza e moda autoral/artesanal.

O evento também oferecerá uma programação cultural diversificada e gratuita, tendo como destaques a atriz e cantora Zezé Motta, a chef de cozinha Dona Carmem Virginia, e a violinista Marcia Castro.

O show de abertura ocorre nesta quinta-feira (15/8), às 19h, com a multiartista paraense Gaby Amarantos. A apresentação é a única atração paga do evento, com ingressos a R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no app do RioMar Recife e na bilheteria do Teatro RioMar.