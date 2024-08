21ª Feira de Miniempresas reúne produtos criados por estudantes de 35 escolas públicas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Despertar o empreendedorismo nos jovens é uma das principais missões da Junior Achievement (JA Worldwide), organização sem fins lucrativos, que nasceu há mais de 100 anos, nos Estados Unidos. Hoje, possui atuação em centenas de países e é reconhecida como a quinta ONG mais influente do mundo, segundo ranking do The Doot Good. Aqui no estado, a Junior Achievement Pernambuco (JA Pernambuco) possui escritório desde agosto de 2003, comemorando 21 anos da aplicação de seus programas de educação empreendedora para jovens pernambucanos. Entre eles, o Miniempresa, um dos principais projetos da organização, que ensina aos estudantes como criar uma empresa, na prática.

Após meses de lições sobre empreendedorismo, os estudantes têm a oportunidade de comercializar seus produtos na Feira de Miniempresas, que completa 21 edições em PE. Realizada pela JA Pernambuco, a 21ª Feira de Miniempresas vai acontecer nos próximos dias 24 e 25/08, no shopping RioMar Recife (piso L3), reunindo 800 alunos de 35 escolas públicas do estado, espalhadas por cidades da Região Metropolitana e interior de Pernambuco, como Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Bezerros, Gravatá, Caruaru, Belo Jardim, Limoeiro, São Lourenço da Mata, Escada, Paudalho, Vitória de Santo Antão e Palmares.

Para chegar à feira, os estudantes participaram de aulas semanais, com 3h de duração, totalizando 12 encontros. Durante esse período, foram ensinados fundamentos de economia de mercado e da atividade empresarial, através do método Aprender-Fazendo, em que cada participante se converte em um miniempresário.

As atividades foram ministradas por voluntários, entre estudantes universitários e profissionais de diversas áreas, que receberam treinamento da JA Pernambuco, doando seu tempo e compartilhando conhecimento com os jovens, semanalmente.

“A Feira de Miniempresas é uma oportunidade para os jovens empreendedores comercializarem seus produtos e obter os frutos do trabalho desenvolvido durante o programa”, explica a gestora executiva da JA Pernambuco, Olga Lucena. Todos os itens à venda foram produzidos pelos próprios alunos e estarão disponíveis para compra durante os dois dias de evento. Os alunos investiram em produtos que prezam pela sustentabilidade e inovação, como uma coleira para cães e gatos, feita com material reciclado e pingente com QR Code, para identificação, caso ele se perca.

Entre os outros produtos criados pelos alunos: repelente natural, lápis reciclado, luminárias, estojo ecológico, sabão em papel, bijuterias ecológicas, quadros decorativos, almofadas decorativas, porta-copos, bolsa multiuso, suporte para telefone e caderno ecológico (relação completa abaixo). “A expectativa do miniempresário é vender todo seu estoque, pois não se trata de apenas comprar seus produtos, mas também a ideia, dedicação de um grupo”, completa Olga Lucena.

PALESTRAS NA PROGRAMAÇÃO

Palestras na 21ª Feira de Miniempresas – Com o apoio do Sebrae Pernambuco, uma das novidades nesta edição é a realização de palestras durante o evento, que serão destinadas aos jovens empreendedores e também aberta ao público. Confira a programação:

Como a Miniempresa influenciou minha construção de carreira? – Por Erik Rodrigues, ex-Gerente Geral do Nexa

Desperte o empreendedor em você! – Por Isis Menezes, empreendedora de beleza

Como gerir a ansiedade? – Por Iago Rodrigues, psicólogo

Como alavancar as vendas através das redes sociais?

Sustentabilidade e empreendedorismo - Criando negócios com propósitos - Por Pedro Veras, empreendedor social e Cofundador da Verda, laboratório global de inovação social.

FEIRA DE MINIEMPRESAS

A 21ª Feira de Miniempresas vai acontecer no Piso L3 do Shopping RioMar Recife, no sábado, das 9h às 21h, e domingo, das 12h às 20h. Neste ano, o programa Miniempresa está sendo incentivado pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco e Sebrae Pernambuco, além de contar com os parceiros: Grupo Moura, Da Fonte Advogados, Grupo Iquine, TPF Engenharia e Queiroz Cavalcanti Advocacia. Mais informações: (81) 3421.2277 e www.jape.org.br.

A Junior Achievement Pernambuco (JA Pernambuco) faz parte da Junior Achievement Worldwide (JA Worldwide), uma grande rede de educação, com presença em 120 países. Com mais de 100 anos de atuação, a JÁ foi criada nos Estados Unidos, com o objetivo de promover educação empreendedora para jovens, ainda na escola. Seus programas de educação financeira são reconhecidos pela Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Pelo trabalho que desempenha, foi reconhecida como a 5ª ONG mais influente do mundo e neste ano de 2024 foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelo terceiro ano consecutivo.

No Brasil, a organização atua desde 1983, já tendo beneficiado 6 milhões de crianças e jovens brasileiros e contando com o apoio de 207,8 mil voluntários. O objetivo é oferecer educação e experiências no sistema de livre iniciativa, através da parceria entre escolas públicas, voluntários, empresas e instituições.

Através de metodologia própria, a organização pretende que os jovens despertem o espírito empreendedor e obtenham uma visão clara do mundo dos negócios, facilitando, assim, o acesso ao mercado de trabalho e estimulando seu desenvolvimento pessoal.