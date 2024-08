Roadshow do Programa Brasil + Produtivo chega a Pernambuco no dia 2 de setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No encontro, empresários do setor industrial poderão conhecer e tirar dúvidas sobre modalidades e benefícios da iniciativa. Inscrições estão abertas

No próximo dia 2 de setembro, Pernambuco irá receber o roadshow do Brasil Mais Produtivo – programa federal que tem como proposta elevar a produtividade e promover a transformação digital das micro, pequenas e médias empresas industriais.

Empresários de vários segmentos de todo o Estado estão convidados para participar do evento, que irá ocorrer na Casa da Indústria, a partir das 18h. Durante o encontro, será possível conhecer as quatro modalidades do programa e se cadastrar na iniciativa, que irá destinar mais de R$ 2 bilhões para o engajamento digital de 200 mil indústrias do país, com atendimento presencial a 93 mil empresas até 2027. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site www.sympla.com.br/evento/roadshow-brasil-mais-produtivo-etapa-recife/2589100.



O encontro é promovido conjuntamente pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae/PE) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai/PE). Alinhado às estratégias do plano Nova Indústria Brasil, o programa oferecerá um ciclo completo de acesso ao conhecimento, que passa por aperfeiçoamento da força de trabalho, requalificação, melhores práticas de gestão, digitalização, otimização de processos produtivos e aumento de eficiência energética, entre outras ações.

No caso do Sebrae, a principal forma de atuação dentro do programa é a metodologia ALI – Agentes Locais de Inovação, por meio da qual as empresas recebem acompanhamento personalizado de profissionais por um período de seis meses. A expectativa é atender mais de 1,2 mil empresas de micro e pequeno porte.

“Com o ALI, conseguimos estimular a melhoria da gestão empresarial por meio de ferramentas de inovação, com foco na redução de custos e no aumento de faturamento dos negócios. Os resultados são expressivos: somente em 2023, as empresas participantes contabilizaram aumento médio de 20,3% na produtividade em seus negócios”, afirma o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra. Vale reforçar que a participação no programa é gratuita para os empresários.

CONSULTORIA

Já o SENAI atua, principalmente, através da oferta de consultorias em eficiência energética e manufatura enxuta para empresas de pequeno e médio porte.

“A aplicação dessas consultorias gratuitas permite que as empresas adotem práticas mais eficientes e sustentáveis, alinhando-se às demandas atuais do mercado e contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Ao melhorar a eficiência de uma indústria, o programa também gera impactos positivos em seus fornecedores e parceiros, criando um efeito multiplicador que beneficia toda a cadeia de valor”, explica a diretora regional do SENAI-PE, Camila Barreto.



O que é o Brasil Mais Produtivo

O Brasil Mais Produtivo é um programa que promove a produtividade e a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas industriais brasileiras. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), o programa oferece soluções que vão desde a sensibilização e o engajamento, o aumento de produtividade, o aumento de eficiência energética até a transformação digital das indústrias.

O programa destina R$ 2,037 bilhões para o engajamento digital de 200 mil indústrias, com atendimento presencial a 93 mil empresas até 2027. A Plataforma de Produtividade, em operação desde 31 de janeiro, serve como porta de entrada para as empresas participarem do programa. Além disso, elas terão acesso a conteúdos complementares relacionados à produtividade e digitalização. No programa, SENAI e SEBRAE atuam de forma conjunta para identificar e diagnosticar gargalos de gestão e de produção, utilizando metodologias mais adequadas para as empresas atendidas.

Roadshow Brasil Mais Produtivo



Data: 2 de setembro de 2024

Horário: 18h

Local: Casa da Indústria (Av. Cruz Cabugá, 767, Santo Amaro, Recife-PE)

Inscrições pelo site: www.sympla.com.br/evento/roadshow-brasil-mais-produtivo-etapa-recife/2589100