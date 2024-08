População pernambucana vai começar a diminuir em 2039, antes da brasileira, diz IBGE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pandemia da covid-19 antecipou as projeções de diminuição da população brasileira. A previsão era de que o número de habitantes no País começasse a encolher a partir de 2026, mas a perspectiva é que a população vai parar de crescer em 2041. Os dados estão nas Projeções de População do IBGE com dados do Censo Demográfico 2022, divulgadas nesta quinta-feira (22).

O estudo do IBGE mostra que em alguns Estados esse processo de encolhimento da população começa antes, como é o caso de Pernambuco. Enquanto o País vai parar de crescer em 2041, quando chegará a 220.425.299 habitantes, no Estado o encolhimento começa em 2039.

Estimativa do IBGE aponta que Pernambuco sairá dos atuais 9,5 milhões de habitantes para 9,7 milhões em 2038. A partir do ano seguinte, a população pernambucana vai começar a encolher até chegar em 8,6 milhões em 2070. Antes, em 2059, Pernambuco será ultrapassado pelo Ceará, que passará a ter a 2ª maior população do Nordeste, atrás apenas da Bahia.

Queda da fecundidade é um dos motivos que explica a queda da população em Pernambuco e no Brasil - Fernando Frazão/IBGE

Menos filhos

A análise do IBGE alerta que a população de Pernambuco não vai apenas doiminuir, mas também envelhecer, ao longo das próximas décadas. Uma das razões é a queda na taxa de fecundidade. Em 2000, a taxa era de 2,46 e caiu para 1,56 em 2023.

A mudança é uma tendência no Nordeste, que reduziu drasticamente a taxa de fecundidade em relação a outras regiões do País. Historicamente, as mulheres nordestinhas tinham mais filhos em relação à média brasileira, mas essa realidade foi mudando.

População de Pernambuco vai parar de crescer mais cedo e envelhecer mais que a do Brasil até 2070 - IIBGE

Mais idosos aqui que no Brasil

Em 2023, a idade mediana (número que separa a metade mais jovem da população da metade mais velha) foi de 33,7. Em 2070, 50% dos pernambucanos terão mais de 51 anos.

A mudança na faixa etária da população também pode ser observada a partir do índice de envelhecimento. Essa taxa divide o número de pessoas com mais de 60 anos pelo total de habitantes com até 14 anos.

O índice de envelhecimento de Pernambuco em 2023 foi de 68,9 e deve chegar a 325,7 em 2070, demonstrando uma proporção de idosos bem superior à de crianças e adolescentes. Como a projeção do Brasil para 2070 é de 316,2, os idosos pernambucanos devem ocupar uma parcela maior na proporção estadual do que no cenário nacional.