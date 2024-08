Janguiê Diniz adquire participação na Popular Pet e entra na governança da companhia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Epitychia, single family office de Janguiê Diniz, fundador e presidente do conselho administrativo da Ser Educacional, adquiriu participação relevante na Popular Pet, uma das principais redes de lojas de produtos e serviços para animais de estimação do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Com essa aquisição, a Epitychia passa a integrar a governança da empresa, assumindo assentos no conselho de administração, no qual Janguiê Diniz atuará como conselheiro.

Thales Janguiê, vice-presidente da Epitychia, ressalta que a movimentação está alinhada ao plano estratégico de investimentos do family office, que prioriza a economia real e negócios com alta resiliência e amplo mercado endereçável. "Nosso foco está em setores com potencial de crescimento sustentável, que oferecem serviços essenciais e atendem a uma demanda crescente dos consumidores, como o mercado pet", declara.

Walter Moreira Neto, diretor de Investimentos Alternativos da Epitychia, reforça que a Popular Pet se destaca por seu crescimento robusto em áreas de alto potencial, ainda pouco exploradas pelas grandes redes de varejo. "A Popular Pet vai além da venda de produtos, oferecendo serviços essenciais como banho, tosa e atendimento veterinário, incluindo um hospital veterinário próprio. Essa diversidade de serviços, aliada ao crescimento da rede, torna a empresa uma aposta sólida para o futuro," explica.

Os recursos da Epitychia serão direcionados principalmente para a expansão da rede, que já se consolidou como a maior do Vale do Paraíba, além de fortalecer a estrutura na capital. "Identificamos na Popular Pet um grande potencial de desenvolvimento rápido e robusto e, agora, juntamos forças para tornar a marca ainda maior, mais moderna e atrativa, com o know-how econômico e de mercado da Epitychia servindo de lastro para essa nova etapa", pontua o presidente da Epitychia, Janguiê Diniz.

EXPANSÃO

A Popular Pet dobrou de tamanho nos últimos dois anos e está próxima de atingir a marca de 30 unidades em 2024. A empresa projeta um faturamento de R$ 100 milhões para este ano, com expectativa de alcançar R$ 200 milhões em 2025.

Com a nova injeção de capital, a Popular Pet consolida sua posição como um dos principais players do mercado, posicionando-se para ser não apenas uma referência regional, mas também um player relevante no cenário nacional.

Walter também enfatiza a confiança na equipe executiva da Popular Pet, destacando sua capacidade para executar o ambicioso plano de expansão e consolidar a empresa como a terceira maior do segmento nos próximos três anos. "Mesmo com a recente fusão entre Petz e Cobasi, acreditamos que há um espaço significativo de crescimento, especialmente fora das capitais," conclui.

Com essa aquisição e participação na governança, a Epitychia reforça seu compromisso em investir em negócios resilientes e com alto potencial de crescimento, contribuindo para o desenvolvimento de mercados estratégicos no Brasil.