Senai e UPE realizam evento no Recife para fomentar a inovação na indústria brasileira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"Inovação na Indústria e seus Desafios: Políticas Públicas e Mecanismos de Fomento" é o tema do evento que será realizado no próximo dia 4

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PE) e a Universidade de Pernambuco (UPE) realizam no dia 4 de setembro o evento “Inovação na Indústria e seus Desafios: Políticas Públicas e Mecanismos de Fomento”. O encontro está programado para a partir das 9h, no Observatório da Indústria do Senai, no bairro recifense de Santo Amaro.

Elemento que vem ganhando cada vez mais espaço e importância no mercado mundial, a inovação tem poder para impulsionar o desenvolvimento social e econômico de um País.

Com o objetivo de discutir este panorama nas indústrias nacionais e suas possibilidades de fomento, o FI Group, consultoria especializada na gestão de incentivos fiscais e financeiros destinados à PD&I; juntamente com a Agência de Pesquisa e Inovação da UPE e o Senai vão realizar o evento.

As inscrições para o evento são abertas e estão disponíveis no link https://encurtador.com.br/CVRTg. No dia, estarão presentes os representantes da UPE, SENAI, FINEP e BNB, que participarão do cronograma abordando os melhores caminhos de fomento para a inovação, com foco na importância das iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para alavancar este potencial na indústria nacional.

CONJUNTURA NACIONAL

No Brasil, a existência de políticas públicas de fomento que amparam empresas na busca pela inovação é um ponto relevante na pauta de investimentos em inovação e seus desdobramentos. Em dados da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como prova disso, em 2022, empresas industriais inovadoras com 100 ou mais pessoas investiram R$ 36,9 bilhões em atividades internas de P&D.

Diante do tamanho do potencial de oportunidades, a ideia é que o evento ajude as indústrias a encontrarem os melhores caminhos de fomento para a inovação.

“Sabemos das dificuldades que muitas empresas têm em tirar suas ideias do papel. Por isso, nossa proposta será debater os atuais procedimentos, incentivos e oportunidades de fomento disponíveis para as indústrias que veem na inovação uma oportunidade de ampliar mercados, fortalecer cadeias de fornecedores e desenvolver novos produtos”, explica Armando Andrade, gerente de negócios no FI Group nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, além dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Na programação estão temas como estratégias de inovação para as indústrias, discussões aprofundadas sobre essas possibilidades de fomento, oportunidades de captação de recursos para desenvolvimento dos projetos, os principais mecanismos disponíveis e, por fim, um período dedicado a perguntas e respostas dos presentes, até às 12h30.

PALESTRANTES

Dos palestrantes que participarão do evento, estarão Oziel Alves, diretor de inovação e tecnologia do Senai – PE; Carmelo Bastos Filho, pró-reitor de Pós-graduação, pesquisa e inovação e coordenador da especialização de IA da UPE; Ossi Ferreira, Gerente do Departamento Regional da Finep no Nordeste, administrador, gestor, mestrando profissional em Administração de Empresas com ênfase em Desenvolvimento Local Sustentável na Universidade de Pernambuco; José de Anchieta Caraciolo, gerente de produtos e serviços no Hub de Inovação do Banco do Nordeste; e o próprio Armando Rodrigues da Cunha Andrade.

“Os mecanismos de fomento estão aí, justamente, para auxiliar nosso mercado a desbravar seu potencial inovador e conquistar resultados cada vez melhores. Estamos confiantes de que o evento contribuirá para expandir a mente frente a essas possibilidades, identificando qual caminho seguir para tornar as empresas referências em seus segmentos”, finaliza Andrade.

Serviço:

Evento - Inovação na Indústria e seus Desafios: Políticas Públicas e Mecanismos de Fomento

Data e horário: 04 de setembro, das 09h ao 12h30

Local: Observatório da Indústria: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 539, Santo Amaro

Inscrições: https://encurtador.com.br/CVRTg