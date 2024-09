Vagas exclusivas para pessoas com deficiência são lançadas pelo Grupo Moura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com foco na inclusão, Grupo Moura lança vagas exclusivas para pessoas com deficiência; saiba mais sobre as oportunidades disponíveis

O Grupo Moura está lançando vagas exclusivas para pessoas com deficiência em suas unidades na cidade de Belo Jardim (PE).

Entre as vagas, estão oportunidades nas áreas administrativa e industrial.

Além das vagas disponíveis no momento, os currículos que não forem selecionados, formarão um banco de talentos para convocações futuras, de acordo com as necessidades da empresa ao longo do ano.

Como se inscrever?

Os currículos dos interessados podem ser enviados pelo WhatsApp (81 99120-9796) ou entregues pessoalmente na portaria da Fábrica Matriz, Unidade Industrial 01, localizada na Rua Diário de Pernambuco, 195.