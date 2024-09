Prefeitura do Jaboatão disponibiliza cursos profissionalizantes gratuitos exclusivos para mulheres

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, está com inscrições abertas para as turmas de setembro dos cursos profissionalizantes gratuitos para mulheres residentes no município. São sessenta vagas, sendo vinte em cada um dos três cursos: modelagem e confecção de moda praia, básico de manicure e pedicure, criação e confecção de bonecos e bichinhos. As inscrições começam na próxima terça-feira (3) e vão até a quinta-feira (5).

Os cursos de modelagem e confecção de moda praia e básico de manicure e pedicure serão realizados no Espaço Mulher Empreendedora, no 1° andar do Mercado das Mangueiras, em Prazeres. Já as aulas do curso criação e confecção de bonecos e bichinhos serão na Vila Boa Esperança, rua Santa Fé, 250, em Barra de Jangada. A carga horária varia de quarenta a oitenta horas.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, nos locais onde os cursos serão realizados, das 9h às 14h. Os documentos necessários são cópia do comprovante de residência em Jaboatão dos Guararapes, identidade, CPF e ficha 19.

“É uma excelente oportunidade para as mulheres que desejam adquirir novas habilidades e se profissionalizar em áreas específicas. As capacitações ampliam a possibilidade destas mulheres fazerem parte do mercado de trabalho”, destacou a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Maria Gentila Guedes.

De 2022 até julho deste ano, o Espaço Mulher capacitou quase 4 mil mulheres. Dúvidas sobre os próximos cursos oferecidos podem ser obtidas pelo WhatsApp: 81 99975-3918.