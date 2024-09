Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Neoenergia Pernambuco vai investir R$ 13,5 milhões em projetos de eficiência energética no Estado, em 2024. A intenção é incentivar iniciativas que contemplem a melhoria de instalações elétricas e a geração solar fotovoltaica. Podem concorrer projetos de tipo residencial (condomínios), industrial, comércio e serviços, poder público e serviços públicos. Os interessados em participar da seleção devem ficar atentos à Chamada Púbica de Projetos REE 001/2024, que será publicada nesta sexta-feira (30), no site da distribuidora (www.neoenergia.com).

“Com a Chamada Pública, o processo de escolha dos projetos que fazem parte do Programa de Eficiência Energética torna-se mais transparente e democrático, visando uma maior participação da sociedade. O objetivo é de estimular o uso mais eficiente de energia, com práticas sustentáveis”, afirma a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Para essa chamada, foram disponibilizados os seguintes valores para os projetos:

Industrial: R$ 6 milhões

Poder Público: R$ 2 milhões

Comércio & Serviços: R$ 1,5 milhão

Serviços Públicos: R$ 1,5 milhão (apenas Serviço Autônomo de Água e Esgoto)

Residencial (condomínios): R$ 2,5 milhões



Todos os detalhes para a elaboração e apresentação dos projetos, sejam os critérios técnicos ou comerciais, poderão ser obtidos no próprio edital. Caso ainda exista alguma dúvida, ela deve ser tirada no portal da Chamada Pública, disponível no site da Neoenergia, até o dia 22 de outubro deste ano. O prazo para o recebimento das propostas de projeto é 29 de outubro de 2024.