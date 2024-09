Amazon expande entregas para Noronha e abre seu maior centro de distribuição do Brasil no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O novo Centro de Distribuição do Recife é o maior do Brasil e conta com uma área de 70.000 metros quadrados, equivalente a 10 campos de futebol

Em 2019, a Amazon.com.br contava com apenas 1 Centro de distribuição no País e 1 milhão de produtos disponíveis para compra. Cinco anos depois, a companhia anuncia uma nova etapa da sua operação no Brasil, com mais de 100 milhões de produtos em 50 categorias ofertados no site brasileiro, entre varejo e marketplace. A operação nacional acaba de completar 100 polos logísticos operados com tecnologia Amazon, espalhados por regiões estratégicas. O Recife está nesta rota. Este ano, foram abertas 5 novas Estações de Entrega operadas com tecnologia Amazon e, agora, um novo Centro de Distribuição na capital pernambucana.



O novo Centro de Distribuição do Recife é o maior do Brasil e conta com uma área de 70.000 metros quadrados, equivalente a 10 campos de futebol, mais do que o dobro do Centro anterior na região, no Cabo de Santo Agostinho. A nova operação, conta com um quadro de funcionários diretos e indiretos de mais de 1.100 pessoas, sendo 500 novos postos de trabalho, contribuindo para aumentar a capacidade de receber, estocar e enviar produtos.



INVESTIMENTO NO NORDESTE

Desde o início da operação na região, a Amazon diz que investiu mais de R$ 1,3 bilhão no Nordeste. Em 2024, Teresina, Mossoró, Petrolina, Juazeiro do Norte e São Luís, passaram a ter novos polos logísticos operados por tecnologia Amazon.



Além dos polos abertos recentemente, o Nordeste conta com polos logísticos em Salvador (BA), Bayeux (PB), Jaboatão dos Guararapes (PE), Itaitinga (CE), Maceió (AL), N Sra Socorro (SE), Caruaru (PE), Natal (RN), Recife (PE), Fortaleza (CE), Feira de Santana (BA) e Campina Grande (PB).



“A Amazon Logistics no Brasil está revolucionando o setor de entrega com sua utilização de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial em todas as etapas da cadeia logística. Operando sete dias por semana, a empresa emprega soluções inteligentes que reduzem significativamente os prazos de entrega, ao mesmo tempo em que garantem segurança e bem-estar para todos os envolvidos no processo. Atingir a marca de 100 polos logísticos no país, com o apoio de parceiros e programas de desenvolvimento para empreendedores nacionais, é um motivo de enorme orgulho para nós", destaca Rafael Caldas, líder da Amazon Logistics no Brasil.

"Por trás de cada entrega, há milhares de pessoas trabalhando de maneira direta e indireta para levar sorrisos aos clientes, e a tecnologia é fundamental para tornar esse processo cada vez mais eficiente e ágil", acrescenta.

ENTREGAS MAIS RÁPIDAS EM NORONHA

A Amazon também anunciou o lançamento de mais um programa de entregas no Brasil, o Amazon Hub. Focada em inovação e conexão com as necessidades operacionais locais, a Amazon, por meio de seu novo programa, oferece a estabelecimentos que já operam em suas localidades a oportunidade de gerar renda extra a partir da entrega de pacotes comercializados pela Amazon, distribuindo esses pacotes dentro das suas próprias áreas de atuação e comunidades.

A ideia é que diversas regiões tiveram seus prazos de entrega reduzidos de cinco para até dois dias. A empresa já entrega para 100% dos municípios, sendo mais de 1.300 cidades em até dois dias úteis e em mais de 200 cidades em até um dia útil para clientes Amazon Prime. Em mais uma parceria, com a expansão das entregas realizadas pela Azul Linhas Aéreas, os prazos de envio para os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, Bahia e Maranhão, reduzem de sete para dois dias úteis, possibilitando entregas rápidas para diversas cidades brasileiras como Fernando de Noronha (PE), Santarém (PA), Rondonópolis (MT) e Pelotas (RS).