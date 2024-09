4ª ExpoAgro Nordeste deve movimentar mais de R$ 20 milhões em negócios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De 21 e 29 de setembro, acontece no Parque de Exposição do Cordeiro, a 4ª edição da ExpoAgro Nordeste. O evento voltado para os setores agrícola, agropecuário e agroindustrial da região, reunirá produtores, empresários e profissionais da área, que vão poder conferir as novidades em tecnologia, agronegócio, fazer novos contatos, fecharem negócios e impulsionarem seus empreendimentos.



A feira contará com cerca de 500 expositores, que apresentarão seus serviços e produtos para o público visitante, que também poderá participar de leilões, palestras, workshops, rodadas de negócios, praça de alimentação, feira de pequenos animais para crianças e outras atividades que visam fomentar os negócios e o desenvolvimento do agronegócio, no Nordeste.



A expectativa esse ano é de que a 4ª edição da ExpoAgro Nordeste, supere a marca de R$ 20 milhões em negócios e atraia um grande número de visitantes, incluindo produtores rurais, empresários, pesquisadores e autoridades do setor.



De acordo com o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Nordeste ( ACNN), Adilson Torreão, o objetivo da feira é fomentar os setores agrícola, agroindustrial e o agronegócio da região. “É um evento importante para quem atua na área, ganhar mais visibilidade e ficar atualizado sobre as novidades, tecnologia e tendências do mercado agrícola e agroindustrial”, destaca.



Entre as atividades da Expoagro haverá a Expoinel Regional, que é a exposição de participação obrigatória paras os criadores e expositores da raça Nelore que disputam o ranking regional do Nordeste, portanto é uma exposição que deve reunir os principais criadores e expositores da região nordeste. Outra atividade com o gado será a Ranqueada do Gir Leiteiro, com normas e critérios específicos para o julgamento.

A programação completa da ExpoAgro 2024, lista de expositores, detalhes sobre as atrações e outras informações, serão divulgadas no perfil do evento no Instagram: @expoagronordesteoficial e pelo telefone (81) 99795.8048.

Serviço:

ExpoAgro Nordeste 2024



Dias: 21 de setembro a 29 de setembro



Hora: 9h às 22h



Local: Parque de Exposições do Cordeiro



Ingressos: segunda a quinta - inteira R$10,00 e meia entrada R$5,00 / sábado e domingo - inteira R$12,00 e meia entrada R$6,00. Ingresso social - valor de meia entrada com doação de 1kg de alimento (não perecível), de segunda a quinta-feira.



Informações: @expoagronordesteoficial e (81) 99795.8048.