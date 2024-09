Bandeira Vermelha: Entenda por que a energia elétrica ficará mais cara no mês de setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que, a partir de setembro, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 será adotada nas contas de energia, pela primeira vez em mais de três anos.



O sistema de bandeiras tarifárias nas contas de luz no Brasil foi implementado pela Aneel como uma forma de sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica no país, que podem variar mensalmente.

Aumento nas contas de luz no Brasil em setembro

Será feito um acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A decisão foi motivada pela previsão de baixa afluência nos reservatórios das hidrelétricas do país, estimada em cerca de 50% abaixo da média.

O Custo Marginal da Operação (CMO) projetado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) terá um aumento.

Para a primeira semana de setembro, o custo será de R$ 277,76 por megawatt-hora (MWh), um crescimento significativo em comparação aos R$ 94,25 por MWh da semana anterior, representando quase 200% de aumento.

Patamar 2

A última vez que a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada foi em agosto de 2021, durante a crise hídrica.

Isso significa que a bandeira vermelha terá um custo maior na tarifa (veja a comparação mais abaixo!).

Segundo a Aneel, as bandeiras permitem ao consumidor um papel mais ativo na definição de sua conta de energia.

Como Funciona o Sistema de Bandeiras Tarifárias?

Esse sistema é composto por três cores de bandeiras – verde, amarela e vermelha – que indicam se a conta de luz terá ou não um custo adicional naquele período.

Bandeira Verde

Significado: Quando a bandeira verde está em vigor, significa que as condições de geração de energia no país estão favoráveis, geralmente com níveis satisfatórios nos reservatórios das hidrelétricas e/ou baixo custo de produção.

Impacto na Conta: Não há acréscimo na tarifa de energia. Ou seja, o consumidor paga apenas o valor regular do kWh (quilowatt-hora).

Bandeira Amarela

Significado: A bandeira amarela indica que as condições de geração de energia estão menos favoráveis. Isso pode ocorrer devido à redução nos níveis dos reservatórios ou à necessidade de acionamento de usinas térmicas, que possuem um custo de produção mais alto.



Impacto na Conta: Há um pequeno acréscimo na tarifa de energia, para compensar o custo mais elevado da produção.

O valor extra é definido pela ANEEL e costuma ser de R$ 2,989 para cada 100 kWh consumidos.

Bandeira Vermelha

Significado: A bandeira vermelha é acionada quando as condições de geração de energia são desfavoráveis, e o custo de produção é ainda maior. Isso ocorre principalmente quando há uma forte necessidade de utilizar usinas térmicas, que são mais caras e poluentes.

Impacto na Conta: O acréscimo na tarifa é mais significativo, podendo ocorrer em dois patamares: Patamar 1: Custo adicional de R$ 6,50 para cada 100 kWh consumidos.



Patamar 2: Custo adicional de R$ 7,877 para cada 100 kWh consumidos, que é o mais alto e reflete uma situação de extrema escassez de energia ou aumento expressivo nos custos de geração.

Motivos para a Variação das Bandeiras

O principal fator que influencia a mudança nas bandeiras tarifárias é o regime de chuvas.

Em períodos de seca, os reservatórios das hidrelétricas, que são responsáveis por grande parte da energia do país, ficam baixos, obrigando o uso de usinas térmicas.

Essas usinas têm custos de operação mais altos, o que justifica a aplicação das bandeiras amarela ou vermelha.

Importância do Sistema de Bandeiras Tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias tem o objetivo de dar transparência e previsibilidade ao consumidor sobre o custo da energia elétrica.

Ele incentiva o uso consciente da eletricidade, já que em períodos de bandeira vermelha, por exemplo, o consumidor é alertado de que a energia está mais cara e, portanto, pode adotar medidas para reduzir o consumo e, consequentemente, os gastos com a conta de luz.