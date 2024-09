Concursos: confira editais abertos em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atualmente, são nove seleções simplificadas e concursos abertos no estado de Pernambuco, além dos previstos para ainda esse ano.

As oportunidades são em diferentes áreas, como segurança pública, saúde, educação, entre outros. As vagas abrangem diversos níveis de escolaridade. É importante ter atenção com os prazos de inscrição.

Correios

Prazo de inscrição: 08 de setembro;

08 de setembro; Data da prova: 13 de outubro;

13 de outubro; Vagas: 33;

33; Banca: IADES, inscrições via internet ;

IADES, inscrições ; Taxa de inscrição: R$70;

R$70; Cargos: Engenheiro de segurança do trabalho júnior (2 vagas); Médico do trabalho júnior (25 vagas); Técnico em segurança do trabalho júnior (6 vagas);

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (2 vagas); Médico do trabalho júnior (25 vagas); Técnico em segurança do trabalho júnior (6 vagas); Remuneração: de R$3.672,84 a R$6.872,48, de acordo com o cargo.

Secretaria da Mulher do Recife

Prazo de inscrição: 08 de setembro;

08 de setembro; Data da prova: 20 de outubro;

20 de outubro; Vagas: 40;

40; Banca: IAUPE, inscrições via internet ;

IAUPE, inscrições ; Taxa de inscrição: R$110;

R$110; Cargos: Analista de promoção dos direitos das mulheres;

Analista de promoção dos direitos das mulheres; Áreas: assistente social, psicóloga, advogada, pedagoga, cientista social, educadora social, arte educadora;

assistente social, psicóloga, advogada, pedagoga, cientista social, educadora social, arte educadora; Remuneração: de R$3.000 a R$3.500, de acordo com o cargo.

Leia Também Abayomi oferece preparação gratuita para mulheres negras e indígenas visando concursos de magistratura

IFPE

Prazo de inscrição: 09 de setembro;

09 de setembro; Não há prova, a seleção simplificada será realizada por meio de análise curricular, inscrições via internet ;

será realizada por meio de análise curricular, inscrições ; Vagas: 2;

2; Taxa de inscrição: R$90;

R$90; Cargos: Professor substituto em Gestão e Negócios;

Professor substituto em Gestão e Negócios; Remuneração: de R$3.412,63 a R$6.356,02, a depender do nível de titulação.

Prefeitura de Ibirajuba

Prazo de inscrição: 09 de setembro;

09 de setembro; Data da prova: 29 de setembro;

29 de setembro; Vagas: 10;

10; Banca: IGEDUC, inscrições via internet ;

IGEDUC, inscrições ; Taxa de inscrição: R$110;

R$110; Cargos: Guarda municipal;

Guarda municipal; Remuneração: R$ 1.412,00 + adicional em regime de plantão (1/3 do salário) + adicional por serviço extraordinário (sábados, domingos e feriados).

Câmara Municipal de Pombos

Prazo de inscrição: 15 de setembro;

15 de setembro; Não há prova, a seleção simplificada será realizada por meio de análise curricular, inscrições via internet ;

será realizada por meio de análise curricular, inscrições ; Vagas: 10;



10; Taxa de inscrição: R$50 a R$70, de acordo com o cargo;

R$50 a R$70, de acordo com o cargo; Cargos: Assessor legislativo, auxiliar de contabilidade, chefe de divisão de atas, chefe de divisão de recursos humanos, chefe de divisão de tesouraria, chefe de gabinete, coordenador de sistema de controle interno, coordenador de TI, diretor de departamento, diretor geral;

Assessor legislativo, auxiliar de contabilidade, chefe de divisão de atas, chefe de divisão de recursos humanos, chefe de divisão de tesouraria, chefe de gabinete, coordenador de sistema de controle interno, coordenador de TI, diretor de departamento, diretor geral; Remuneração: de R$1.400 a R$3.500.

Prefeitura de Olinda

Prazo de inscrição: 15 de setembro;

15 de setembro; Data da prova: 17 de novembro;

17 de novembro; Vagas: 506;

506; Banca: IAUPE, inscrições via internet ;

IAUPE, inscrições ; Taxa de inscrição: R$100 ou R$120, a depender do cargo;

R$100 ou R$120, a depender do cargo; Cargos: diversos;

diversos; Remuneração: R$1.282,30 a R$3.957,21.

Supremo Tribunal de Justiça (STJ)

Prazo de inscrição: 20 de setembro;

20 de setembro; Data da prova: 1º de dezembro;

1º de dezembro; Vagas: cadastro reserva;

cadastro reserva; Banca: Cebraspe, inscrições via internet ;

Cebraspe, inscrições ; Taxa de inscrição: R$120;

R$120; Cargos: diversos;

diversos; Remuneração: R$12.455,30.

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)