Pernambuco ganha voos direto para o Chile e rota de São Paulo para Fernando de Noronha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O anúncio foi feito nesta terça (3), no Palácio do Campo das Princesas, com a presença da governadora Raquel Lyra e o CEO da LATAM, Jerome Cadier.

Pernambuco contará com uma nova rota, internacional, de voo a partir do final de novembro deste ano. A novidade é a ligação entre o Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, com Santiago, capital do Chile.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (3), no Palácio do Campo das Princesas, onde a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o CEO da LATAM, Jerome Cadier, formalizaram a parceria.

As duas novas rotas serão operadas pela LATAM e iniciarão suas operações no dia 30 de novembro.

Rota Recife-Santiago

A rota entre Recife e Santiago terá um voo semanal operado por aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 174 passageiros.

O voo partirá da capital pernambucana, aos sábados, às 15h15 (hora de Brasília) e tem previsão de chegada em Santiago às 23h50 (hora de Santiago) no mesmo dia.

A duração média do voo será de 6h30 e a expectativa é que a rota movimentará até 14,5 mil passageiros por ano.

Governadora Raquel Lyra (PSDB) e Jerome Cadier, CEO da LATAM no Brasil. - Ed Machado/Governo de Pernambuco

De acordo com a governadora Raquel Lyra, a parceria com a LATAM é um avanço importante para ampliar as conexões internacionais de Pernambuco.

“A parceria com a LATAM representa mais um passo em direção à nossa meta, de garantir a ampliação da conexão de Pernambuco com outros mercados. O acordo fortalece o nosso turismo e aquece a nossa economia, garantindo condições para que, cada vez mais, o Estado receba um número maior de visitantes”, disse a governadora Raquel Lyra.

Além de Recife-Santiago, uma outra rota vai conectar o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao Arquipélago de Fernando de Noronha.

Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil, destacou o compromisso da empresa com o crescimento da aviação no Brasil, enfatizando que investir em Pernambuco é investir no turismo do país.

“A LATAM está aproximando o mundo do Recife e de Fernando de Noronha, porque investir em Pernambuco é investir no turismo do Brasil. Esse é mais um capítulo do nosso compromisso com o crescimento da aviação brasileira. Nenhuma outra empresa aérea investiu tanto neste país nos três últimos anos”, analisa Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.



Pernambuco com voos diretos para cinco países

Com estas adições, Pernambuco terá voos diretos para cinco países até o final do ano, totalizando oito rotas internacionais, sendo elas:

Portugal (Porto e Lisboa);

Uruguai (Montevideo);

Argentina (Buenos Aires);

Estados Unidos (Orlando e Fort Lauderdale);

Chile (Assunção e Santiago - a partir de novembro);

Paraguai (Assunção - a partir de dezembro);

Rota de Guarulhos para Fernando de Noronha

Médica é atingida por hélice de lancha enquanto mergulhava em Noronha - Hans von Manteuffel/Setur-PE

A LATAM vai lançar uma nova rota diária ligando o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao Arquipélago de Fernando de Noronha.

A rota será operada com aeronaves Airbus A319, que têm capacidade para 138 passageiros, sendo 126 na cabine Economy e 12 na cabine Premium Economy. O tempo de voo será de aproximadamente 3h50. Esta será a primeira operação da LATAM no arquipélago.