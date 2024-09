Silvio Costa Filho inaugura reforma e ampliação do Aeroporto de Petrolina nesta sexta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, retorna a Pernambuco, nesta sexta-feira (6), para inaugurar a reforma e ampliação do Aeroporto de Petrolina, no Sertão do São Francisco. A cerimônia de conclusão das obras da Fase1-B do terminal aeroviário acontece às 9h com a presença também de autoridades nacionais, como o secretário de Aviação Civil, Tomé Franca, autoridades locais e representantes da CCR Aeroportos.

“Petrolina é uma cidade muito importante para o desenvolvimento do Sertão do São Francisco e todo estado de Pernambuco, sobretudo, pela sua economia forte, que movimenta a região. O que vem criando cada vez mais oportunidades para geração de emprego e renda para a cidade e todo São Francisco. Sob a liderança do presidente Lula, temos feito entregas fundamentais nesse sentido em Pernambuco, como a do Aeroporto do Recife. Também já asseguramos recursos para a obra de Caruaru, em parceria com o Governo do Estado, e Serra Talhada, que já está em fase de execução”, pontuou Silvio Costa Filho.

O Aeroporto de Petrolina recebeu um investimento de R$ 56 milhões em melhorias, que geraram 341 empregos diretos e contribuíram para impulsionar a economia local. Entre as intervenções de reforma e ampliação, foram realizadas a execução de instalações elétricas no Terminal de Passageiros; a implantação de Estação de Tratamento de Esgoto; a ampliação da profundidade do pátio de aeronaves; a adequação da sinalização de pátio para 6 posições C; a implantação de PAPI (Sistema de Ajuda Visual à Navegação

Aérea) na cabeceira 31; a Drenagem, iluminação e sinalização da PPD.

Uma das novidades que mais chama a atenção do passageiro é a nova sala de embarque, que tem 1.185m² (quase o dobro do tamanho da anterior) e passa a contar com três portões de embarque e um novo canal de inspeção com capacidade para três equipamentos de raio-x.

SOBRE O AEROPORTO

O Aeroporto de Petrolina foi inaugurado em 1985 e fica localizado na BR 235, km 11, zona rural. É o segundo mais movimentado do Estado de Pernambuco, atendendo, também, as populações de municípios do Norte da Bahia e do Sul do Piauí.

No ano de 2013 houve uma requalificação do terminal de passageiros com ampliações das salas de embarque e desembarque. Onze anos depois, o Aeroporto passa por uma nova requalificação.

Semanalmente, o aeroporto recebe mais de 8.500 passageiros, que cruzam os portões do terminal entre as 15 operações de pousos e decolagens, que acontecem diariamente. Atualmente, o terminal conecta os passageiros, com voos diretos aos aeroportos de Guarulhos (SP), Campinas (SP), Recife (PE) e São Raimundo Nonato (PI), operando com as principais companhias aéreas do Brasil: Gol, Latam e Azul.

Aeroporto de Serra Talhada

As obras no Aeroporto de Serra Talhada, no Pajeú, já estão em andamento por meio de uma parceria com o Estado. Os serviços no aeródromo localizado a 412 quilômetros do Recife são de sinalização das faixas de pista e áreas de segurança, drenagem, estação meteorológica, cerca operacional e estacionamento de veículos. Ao final, as operações serão feitas com mais segurança por aeronaves com capacidade de até 132 lugares.

Serra Talhada conta atualmente com três voos diários da Azul Linhas Aéreas em aviões Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove passageiros. Após as obras, o município vai poder contar com pouso e decolagem de aeronaves de maior porte, garantindo a captação de novos destinos nacionais para a região futuramente, e toda a conhecida Rota do Cangaço será beneficiada com a requalificação do Santa Magalhães.

Aeroporto de Caruaru

O trabalho do ministério segue também na cidade de Caruaru. Em março, o Silvio Costa Filho anunciou, ao lado da governadora Raquel Lyra, os investimentos no aeroporto local. O Governo de Pernambuco ficou responsável pela elaboração do projeto. No dia 26 de agosto, o Estado apresentou o projeto executivo do novo Aeroporto de Caruaru, que está sendo analisado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Após a análise e aprovação do projeto, será celebrado o termo de compromisso e publicação o edital das obras de requalificação e ampliação do aeroporto de Caruaru.

Os investimentos na requalificação e ampliação do aeroporto de Caruaru serão na ordem de 160 milhões, sendo R$ 80 milhões do governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, e R$ 80 milhões do governo do Estado.