Expresso Cidadão vai ampliar oferta de serviços de Previdência Social, em Pernambuco em parceria com o INSS

O governo de Pernambuco firmou um acordo de cooperação técnica entre o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e a Secretaria de Administração (SAD). A parceria foi assinada pela governadora Raquel Lyra e o ministro da Previdência, Carlos Lupi, durante cerimônia realizada nesta segunda-feira (9), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

Governadora Raquel Lyra e ministro Carlos Lupi firmam acordo entre Expresso Cidadão e INSS - Divulgação

Com o convênio, as unidades do Expresso Cidadão passarão oferecer atendimento dos serviços de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, benefícios assistenciais, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário maternidade, certidão de tempo de contribuição, revisão dos benefícios e certidões, entre outros.

“Desde o início de 2023, o Expresso Cidadão vem firmando parcerias para melhorar os serviços ofertados aos pernambucanos. Desta vez, por meio de acordo com o INSS, a população irá encontrar nas oito unidades do programa, atendimentos da previdência social, trazendo agilidade e mais conforto a todos”, pontuou a secretária de Administração, Ana Maraíza.

O superintendente Regional Nordeste do INSS, Caio Figueiredo, comentou sobre a importância da iniciativa. “Esse acordo chega para aumentar a capilaridade do INSS no Estado de Pernambuco. Além do serviço ordinário, contribuímos na distribuição de renda a toda a população atendida”, disse.

Atendimento a partir de 1º de outubro

O início dos atendimentos está previsto para o dia 1º de outubro e contempla as oito unidades do Expresso Cidadão, localizadas no Recife, Região Metropolitana e interior. Para ter acesso ao serviço, é necessário realizar o agendamento por meio do site www.pecidadao.pe.gov.br.

As oito unidades do Expresso Cidadão em Pernambuco ficam na Boa Vista, Pina e Olinda; além de Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Salgueiro.

Estiveram presentes na cerimônia a superintendente do Expresso Cidadão em Pernambuco, Renata Andrade, e o procurador regional federal junto ao INSS, Alcides Gama.