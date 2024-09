Gás de cozinha deve ficar mais caro em setembro; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A partir deste mês, o gás de cozinha deve aumentar no território brasileiro. O reajuste faz parte do aumento no salário dos funcionários de distribuidoras e revendas.

Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Classe das Revendas de Gás LP, o acréscimo pode chegar a R$ 9,00 por botijão em alguns estados.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), cerca de 95% da população utiliza o gás de cozinha nas residências.

Entenda o preço

Em média, no Brasil, o preço do botijão de gás custa R$ 102,58, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já a Petrobras vende a matéria-prima por R$ 34,70. No entanto, o valor final para o consumidor é afetado pela adição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pelos custos de operação da distribuição do produto e pela revenda.

Como economizar no gás de cozinha

Regulagem e manutenção do fogão

Mantenha o fogão bem regulado e com a instalação em dia para um melhor aproveitamento do gás.

Realize manutenções regulares para garantir um funcionamento eficiente.

2. Limpeza das bocas do fogão

Mantenha as bocas do fogão limpas para garantir uma queima eficiente do gás.

Limpe a sujeira e a fuligem regularmente usando água, sabão e esponja.

Desobstrua os orifícios com uma agulha, se necessário.

3. Válvula do botijão

Abra a válvula do botijão de acordo com as instruções do fabricante.

Evite abrir parcialmente, pois isso pode resultar em riscos e aumento do tempo de cozimento.

4. Verificação de vazamentos

Verifique a mangueira regularmente e certifique-se de que não há vazamentos.

Teste da espuma: passe uma esponja com água e sabão na válvula e regulador de pressão. Bolhas indicam vazamento.

5. Localização adequada

Coloque o fogão em um local bem ventilado e afastado de correntes de ar. Isso ajuda a manter a chama constante e evita que o vento diminua sua eficiência.

6. Distância das janelas

Evite posicionar o fogão próximo a janelas abertas, pois o vento pode desviar o calor e afetar o cozimento e o aproveitamento máximo do calor gerado.