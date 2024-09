Fernando Haddad e Arthur Lira tentam destravar projeto que prorroga desoneração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para tentar destravar o impasse envolvendo a votação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta quarta com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes partidários.

O impasse foi criado depois que o Banco Central questionou a apropriação de valores esquecidos em instituições financeiras para melhorar o resultado primário, que é a diferença entre receitas e despesas sem considerar os juros da dívida pública.

A possibilidade de o Tesouro usar esses valores foi inserida justamente no projeto aprovado pelo Senado, agora em análise na Câmara. O texto prevê uma série de medidas para compensar a perda de arrecadação da União com a desoneração - entre elas, o resgate de montantes esquecidos por pessoas físicas e jurídicas em contas de instituições financeiras, como bancos, corretoras e cooperativas.

Segundo o texto aprovado pelo Senado, que teve a relatoria do líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), essas cifras deveriam ser computadas pelo Tesouro Nacional como uma receita primária, melhorando, portanto, o resultado das contas públicas

Ao sair do encontro, Haddad defendeu o projeto do Senado, com o argumento de que tem amparo legal. "Levei (à reunião) o Rogério Ceron (secretário do Tesouro) para esclarecer tecnicamente, inclusive a questão da contabilidade pública, que, de fato, é feita pelo Banco Central, e isso tem de ficar claro na redação", disse o ministro.

Haddad reconheceu que os recursos não são classificados como receita primária, mas reforçou que o propósito do Senado, ao aprovar o texto, "nunca foi o de mudar as regras de contabilidade".