Neoenergia Pernambuco abre mais de 40 vagas de estágio para 2025 em todo o estado

O Programa de Estágio 2025 da Neoenrgia está com mais de 40 vagas abertas em todo o estado, oferecendo chances para estudantes de nível técnico e superior nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

As inscrições começam nesta segunda-feira, 16 de setembro, e vão até 15 de outubro, sendo realizadas diretamente no site da Neoenergia.

Neoenergia Pernambuco busca novos talentos

Com o objetivo de atrair e desenvolver novos talentos, a Neoenergia Pernambuco busca estudantes com perfil inovador, colaborativo e resiliente, além de um pensamento ágil para enfrentar os desafios do setor energético.

O processo seletivo é composto por diversas etapas, incluindo:

Mapeamento de perfil;

dinâmicas em grupo;

entrevistas

Após a conclusão dessas etapas, os aprovados terão a chance de iniciar sua carreira em um ambiente corporativo dinâmico e inovador.

Tendo a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e desenvolver sua carreira.

Segundo Douglas Nogueira, Gerente de Pessoas e Organização da Neoenergia Pernambuco, a empresa está comprometida em potencializar as habilidades dos estagiários “O compromisso da Neoenergia é potencializar as habilidades que os estudantes já possuem quando chegam aqui. Assim, junto à equipe onde serão admitidos, possam desenvolver suas características profissionais para o início da carreira no ambiente corporativo".

Benefícios e Incentivos

Os aprovados no Programa de Estágio 2025 da Neoenergia terão direito a uma série de benefícios, incluindo:

Bolsa auxílio;

vale-refeição;

vale-alimentação;

auxílio transporte;

plano de saúde e odontológico;

programa de idiomas;

atividades esportivas

Além disso, os estagiários também poderão participar de programas de descontos em diversas instituições parceiras da empresa.

Sobre a Neoenergia Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco é uma das principais distribuidoras de energia elétrica do estado, atendendo aos 184 municípios pernambucanos, além da cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba, e do Arquipélago de Fernando de Noronha.

Com uma área de concessão que abrange 98,5 mil quilômetros quadrados, a empresa atende a mais de 4 milhões de clientes, impactando a vida de 9,4 milhões de habitantes.

As vagas do Programa de Estágio 2025 estão distribuídas em cinco estados brasileiros e no Distrito Federal, abrangendo as empresas Neoenergia Coelba (Bahia), Neoenergia Pernambuco (Pernambuco), Neoenergia Cosern (Rio Grande do Norte), Neoenergia Elektro (São Paulo e Rio Grande do Sul), Neoenergia (Rio de Janeiro) e Neoenergia Brasília (Distrito Federal).

No total, são 154 vagas disponíveis em várias regiões do país, sendo que mais de 40 delas são destinadas à Neoenergia Pernambuco.