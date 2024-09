Seminário de Energia e Recursos Hídricos na Fiepe debate potencialidades e desafios dos setores no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Especialistas dos setores de energia e recursos hídricos se reúnem, no Recife, no próximo dia 24, para participar do Seminário Elétrica, Recursos Hídricos e Infraestrutura realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE). Em sua 10ª edição, o evento é gratuito e as incrições podem ser feitas no fiepe.org.br.

O Seminário acontece a partir das 14h, na Casa da Indústria, em Santo Amaro, e vai contar com palestras de especialistas renomados do mercado. O presidente da FIEPE, Bruno Veloso, adianta que a programação traz temas de extrema relevância e urgência para a gestão dos recursos hídricos e energéticos no Brasil.

“Discutiremos sobre a crise hídrica, queimadas, secas e chuvas extremas que afeta diretamente não apenas a geração de energia, mas também a qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico”, afirma. Ele destaca a necessidade de pensar em soluções que otimizem a geração e o consumo de energia, ao mesmo tempo em que os nossos recursos naturais devem ser usados de forma sustentável.

Anísio Coelho, da Fiepe, destaca a importância da sustentabilidade. - Divulgação

MATRIZ ENERGÉTICA DIVERSA

Para o presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente (Contema) da FIEPE, Anísio Coelho, estamos em um momento decisivo para o Brasil e o mundo, onde a diversificação da matriz energética, o incentivo às energias renováveis e a busca por soluções sustentáveis são essenciais.

“A crise hídrica e as queimadas que enfrentamos não são apenas uma questão ambiental, mas também econômica e social, afetando diretamente a capacidade de gerar energia e comprometer o desenvolvimento de nosso país”, pontua.

Na avaliação do presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da FIEPE, Fernando Teixeira, o seminário “nos oferece a oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiências sobre políticas energéticas, debater os desafios e oportunidades relacionados à sustentabilidade, e principalmente, refletir sobre projetos viáveis de mobilidade para o futuro”, diz.

CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO

A programação vai contar com palestras sobre estímulo à sustentabilidade, novas tecnologias de armazenamento de energia, infraestrutura viária, análise do mercado no setor energético e recursos hídricos, além de apresentar, discutir tendências dos setores e promover o networking e relacionamento entre o público e os participantes. O evento, realizado pela FIEPE, é patrocinado pela Engie do Brasil e conta com o apoio da CNI, dos sindicatos patronais, do SEBRAE, do SENAI e da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

PROGRAMAÇÃO



14h às 15h: Credenciamento

15h às 15h05: Presidente da FIEPE, Bruno Veloso, faz abertura do evento

15h05 às 15h10: Palavras do presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente (Contema) da FIEPE, Anísio Coelho

PAINEL 1 – ENERGIA ELÉTRICA



15h10 às 15h35: Armazenamento de Energia Elétrica - BESS, com Adalberto Moreira, do Grupo Moura



15h35 às 16h00: Os potenciais das energias renováveis e a transição energética em Pernambuco, com Bruno Câmara, do SindiEnergia/PE



16h00 às 16h25: Como aderir ao Mercado Livre de Energia, com Faústo Saavedra, da ENGIE – Energia Renovável



16h25 às 16h35: Mediação com Rudinei Miranda, da Aperenováveis

PAINEL 2 – RECURSOS HÍDRICOS



16h35 às 17h: Como devemos nos preparar aos cenários de mudanças climáticas, com Suzana Montenegro, presidente da APAC



17h0 às 17h25: O futuro do saneamento em Pernambuco com Antônio Miranda, do CREA/PE



17h25 às 17h35: Mediação com Marcelo Asfora, secretário executivo de Infraestrutura Hídrica de Pernambuco.

PAINEL 3 – INFRAESTRUTURA



17h35 às 18h: Necessidades estruturantes na mobilidade de Pernambuco, com Diogo Bezerra, secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco.



18h às 18h25: A infraestrutura viária principal de Pernambuco, com Maurício Pina, CREA/PE.



18h25 às 18h50: Mediação de Fátima Brayner, do SENAI-PE.