Consulta ao 5º lote da restituição do IR 2024 está liberada: Saiba como verificar se você foi contemplado

A Receita Federal abriu a consulta ao quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda 2024 nesta segunda-feira (23).

Ao todo, 511.025 contribuintes receberão a restituição, que totaliza mais de R$1 bilhão, com os valores sendo creditados nas contas no dia 30 de setembro.

Quem recebe a restituição no 5º lote?

Neste último lote, a Receita Federal vai efetuar o pagamento para mais de meio milhão de contribuintes, no valor total de R$ 1.032.907.305,12.

Dentre esses, há grupos com prioridade legal, como idosos e pessoas com deficiência, que receberão primeiro. Veja a divisão:

86.874 pessoas com 60 anos ou mais.

pessoas com 60 anos ou mais. 6.731 contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave.

contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave. 23.180 pessoas cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além disso, 86.570 restituições serão destinadas a contribuintes do Rio Grande do Sul, que tiveram prioridade devido ao estado de calamidade pública no estado.

Já 201.381 restituições serão pagas a contribuintes sem prioridade, e 106.289 não prioritários também estão incluídos no lote.

E quem não recebeu a restituição?

Contribuintes que esperavam a restituição e não foram incluídos em nenhum dos cinco lotes deste ano podem estar com pendências na declaração, caindo assim na chamada "malha fina".

Para regularizar a situação e ter direito ao pagamento da restituição, é necessário corrigir as informações declaradas.

Como consultar a restituição?

Para saber se você está entre os contemplados, a Receita Federal disponibiliza diferentes canais para a consulta:

Site da Receita Federal: Acesse o portal da Receita, clique em "Meu Imposto de Renda" e depois em "Consultar Restituição".

Acesse o portal da Receita, clique em "Meu Imposto de Renda" e depois em "Consultar Restituição". Aplicativo: Baixe o app da Receita Federal no seu smartphone ou tablet e faça a consulta por lá.

Será necessário informar o número do CPF e a data de nascimento para acessar as informações.Caso tenha direito à restituição, o valor será creditado na conta bancária informada na declaração.



Se o pagamento não for realizado, o contribuinte poderá solicitar o resgate no Banco do Brasil por até um ano após a liberação.

Se o prazo expirar, o resgate pode ser solicitado pelo Portal e-CAC, no menu "Declarações e Demonstrativos".

O que fazer se estiver na malha fina?

Caso ao consultar a restituição o contribuinte identifique que há pendências na declaração, ele poderá verificar no extrato do Imposto de Renda, disponível no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), qual o motivo da retenção e, se for o caso, corrigir as informações para que a restituição seja liberada.

No e-CAC, basta acessar a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" e, na aba "Processamento", clicar em "Pendências de Malha".

Lá será possível visualizar se há alguma inconsistência e quais são as etapas necessárias para regularizar a situação.

Quem precisa declarar o imposto de renda em 2024?

Se você ainda tem dúvidas sobre quem deve declarar o Imposto de Renda, veja as principais regras para 2024: