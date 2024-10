Encontro sobre Controle Interno chega a Pernambuco com debates sobre inteligência artificial e políticas públicas, entre outros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fundador do Porto Digital, Silvio Meira, será um dos palestrantes do evento nacional e vai abordar os impactos da inteligência artificial na sociedade

Nos dias 25 e 26 de setembro, Pernambuco recebe pela primeira vez o Encontro Nacional de Controle Interno. O evento, que chega a sua décima edição com o tema “Inovação e Sustentabilidade Aplicadas ao Controle Interno”, vai acontecer no Recife Expo Center e terá transmissão ao vivo no canal Conaci TV.

A palestra de abertura, "Inteligência Artificial e os Impactos na Sociedade", será ministrada pelo fundador do Porto Digital, Silvio Meira.

Voltado aos controladores brasileiros, especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o encontro tem o objetivo de fortalecer os mecanismos de auditoria interna brasileira.

A programação é composta por discussões sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade, ciência de dados e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), políticas públicas, sustentabilidade ambiental, entre outras.

“Este encontro representa mais do que uma simples reunião de especialistas: ele simboliza o compromisso contínuo com a integridade, a accountability e a boa governança em todas as esferas de governo”, afirma Erika Lacet, Secretária da Controladoria Geral do Estado e, atualmente, 1ª vice-presidente do Conaci.

Sobre a programação

No primeiro dia, além da palestra de Silvio Meira, será feita a entrega das Comendas Honra ao Mérito para Sérgio Filgueiras, Francisco Bessa e Cristiana Fortini. Os participantes também poderão assistir a painéis abordando "Auditoria, Controle Social e ESG", com especialistas como Edmar Camata e Haydée Svab, "Ciência de Dados e LGPD", com Fabiana Cebrian e Rodrigo Pironti, e "Auditoria Voltada às Políticas Públicas", liderado por Erika Lacet .

No segundo dia, a programação tem início com a palestra de Cristiana Fortini sobre "A Conduta do Agente Público pela Ótica do Direito Sancionador", seguida por Teco Sodré, que discutirá "Inovação e Liderança". O público também vai participar de um painel sobre "Integridade de Gênero no Controle Interno", reunindo Ana Marinho e Luís Augusto Rocha, e da entrega do Diagnóstico Nacional de Controle Interno.

A programação também conta com uma apresentação de Arman Vatyan sobre a auditoria interna frente aos novos padrões globais de IA e discussões sobre o papel do Controle Interno na evolução do ESG com Patrick Kabuya. O encontro se encerrará com Viviane Mosé, que abordará "Sustentabilidade Ambiental, Governança e Responsabilidade Social".

Serviço:

Data: 25 e 26 de setembro de 2024.

Local: Recife Expo Center, Rua Avenida Alfredo Lisboa, antigos Armazéns 16 e 17, Santa Rita, Recife

Confira a programação do evento:

https://drive.google.com/file/d/1L-fZz9C0SxzjTyJmG-b7XPsXiwvQmL_I/view?usp=drive_link