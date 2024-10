Mercado Livre vai inaugurar 11 novos Centros de Distribuição até o fim de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Mercado Livre divulgou planos de expansão da malha logística no Brasil, buscando a regionalização e democratização dos envios através da modalidade Fullfillment - entregas em até 48 horas. O anúncio foi feito pelo vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, junto ao diretor sênior de logística, Luiz Vergueiro.

A multinacional reúne cerca de 10 mil empreendedores de todo o País em evento no Transamerica Expo, em São Paulo. O Meli Experience, nesta terça-feira (24) e quarta (25), é uma experiência imersiva no universo do marketplace, com uma série de conteúdos para impulsionar negócios na plataforma digital dirigidos por nomes que são referência no segmento.

Segundo Yunes, o Brasil é, hoje, o maior mercado da plataforma, representando cerca de 53% do total. São dez centros de distribuição em funcionamento, e até o final de 2025, o Mercado Livre promete inaugurar mais 11 instalações, dobrando a operação atual.

Pernambuco é um dos estados que já recebeu um dos novos Centros de Distribuição. Outras localidades, como Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, também serão contempladas.

“Esse movimento reforça nosso compromisso em levar uma melhor experiência de compra para outras regiões do Brasil, democratizando ainda mais o acesso ao comércio eletrônico e conectando milhões de pessoas a um serviço cada vez mais eficiente e acessível”, comenta Luiz Vergueiro.

Foto do vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, e do diretor sênior de logística, Luiz Vergueiro, durante o evento - Divulgação

Entregas mais rápidas

O novo Centro de Distribuição no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, deve beneficiar os consumidores com 40% das entregas no mesmo dia na Região Metropolitana do Recife. Além disso, a unidade ampliará a cobertura para Alagoas, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e outras regiões do Nordeste, permitindo entregas em até 48 horas.

A operação também proporcionará uma redução de até 50% no valor do frete, impactando consumidores e vendedores do Mercado Livre.

Inaugurado há cerca de um mês, o CD do Cabo de Santo Agostinho está entre um dos maiores da empresa, com 80 mil metros quadrados. A nível de comparação, o maior Centro de Distribuição está em Cajamar, São Paulo, com cerca de 120 mil metros quadrados.

Assim, as novas operações beneficiam os consumidores com entregas mais rápidas e mais baratas, mas principalmente os vendedores do Marketplace, que terão suas vendas otimizadas e operações mais em conta.

Mercado Livre tem dez centros de distribuição em funcionamento, e até o final de 2025, deve inaugurar mais 11 instalações - Divulgação

Frota aérea

O Mercado Livre também anunciou a expansão da frota aérea, duplicando a capacidade do seu Air Hub em Guarulhos e duas novas aeronaves cargueiras exclusivas entrarão em operação até o final de 2025, em parceria com a GOLLOG.

Os novos veículos, quando em funcionamento, somarão nove aeronaves, constituindo a maior frota cargueira regular da América Latina.

A partir de setembro, a empresa inclui também uma nova rota para Caxias do Sul, a fim de otimizar as entregas na região Sul, enquanto o aeroporto de Porto Alegre não reabre.