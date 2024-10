Seca e queimadas vão aumentar preço do café: "vai chegar na xícara", diz presidente de associação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A seca e as queimadas nas regiões produtoras de café podem aumentar o valor do produto nas prateleiras e afetar o bolso dos consumidores.

Especialistas apontam que a questão climática atrasa o plantio e torna o custo de produção mais elevado, fazendo com que o impacto seja sentido desde o campo até a mesa.

Segundo o economista Sandro Prado, "as regiões produtoras, como Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, sofrem com uma seca muito grande". Este ano, a situação está ainda mais crítica.

"Estamos com uma seca muito forte, a gente tem visto queimadas em todas as partes do Sudeste, e isso faz com que a produção reduza, a colheita reduza, o plantio do café também está sendo atrasado, e isso faz com que o preço do café, dessa commodity, seja comercializado, no curto prazo, mais caro".

Esses fenômenos climáticos, combinados com o aumento dos custos de mão de obra, acabam por refletir diretamente no preço que o consumidor paga.

O presidente da Associação das Cafeterias de Café Especial, Daniel Oliveira, evidencia o impacto econômico, já que o problema também recai sobre o consumidor. "Mão de obra mais cara, preço final mais caro, e no final das contas, vai chegar na xícara pra gente, né?".

"O valor que a gente está desembolsando para captar essa matéria-prima, para captar o café já torrado, para levar para a xícara uma bebida de qualidade, vai impactar, sim, o preço final", destaca.



Com as mudanças climáticas, o aumento não será sentido de maneira igual em todas as categorias de café. Daniel Oliveira destaca que "o café que percentualmente teve o maior aumento foi o café tradicional".

Imagem ilustrativa de uma máquina de café - FREEPIK

Importância do café na economia brasileira

Além de ser uma das bebidas mais consumidas no mundo, o café tem uma enorme relevância econômica para o Brasil.

Ele não apenas gera receita para centenas de municípios, como também é um setor fundamental na criação de postos de trabalho, principalmente na agropecuária.

O Brasil, como um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo, depende do desempenho desse setor para garantir a sustentabilidade econômica de seus produtores.

O que esperar dos próximos meses?

A previsão, de acordo com os especialistas, é que o preço do café continue subindo nos próximos meses, especialmente se as crises climáticas persistirem.

O consumidor pode esperar que o aumento seja gradual, mas constante. É importante, portanto, estar preparado para pagar mais caro pela sua xícara diária de café.