ONU entrega relatório de viabilidade econômica do Complexo de Suape, projetando potencial de mais de 19 mil empregos gerados

Relatório foi apresentado durante o evento Suape Conecta 2024, com informações estratégicas para expansão de investimentos no complexo e na região

O Complexo Industrial Portuário de Suape divulgou, nesta quarta-feira (25), entre as apresentações do Suape Conecta 2024, um relatório de viabilidade econômica elaborado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (ONU Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD), em parceria com o Observatório da Indústria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai/PE).

O estudo é parte de um conjunto de ações do Núcleo de Inteligência da estatal e trouxe dados estratégicos para expansão de investimentos no complexo e na região.

Relatório projeta geração de mais de 19 mil empregos diretos e indiretos

De acordo com o relatório, seis setores foram identificados como prioritários para potencial de investimento, sendo eles Máquinas e Aparelhos Mecânicos, Máquinas e Equipamentos Elétricos, Química e Farmacêutica, Ferro e Aço, Plásticos e Veículos.

Ainda segundo o estudo, esses setores podem gerar mais de 19 mil empregos diretos e indiretos, com um investimento total de US$ 2,24 bilhões, bem como a elevação do PIB (Produto Interno Bruto) das cidades de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho – que compõem o complexo – em 3,13%.

O relatório também traz estimativas para oportunidades de exportação. Para o continente asiático, estima-se um valor de US$ 47,2 bilhões, enquanto para a Europa, estima-se US$ 41,3 bilhões.

“Porquê que é importante pra Pernambuco, pro Nordeste e pro Brasil? Para aumentar a produção, criar empregos, empregos com maior conteúdo tecnológico, maior complexidade, que possam gerar mais renda, que possam gerar mais exportação para o estado, pro Nordeste e para o país e que a gente possa aí aumentar o desenvolvimento sustentável e inclusivo do Brasil”, disse Clóvis Freire Júnior, chefe-executivo do setor de commodities da ONU Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD.

Clóvis também destacou a importância da parceria do Senai para a realização do material. Ambas as instituições foram contratadas pela estatal portuária para a produção do documento, o primeiro a ser aplicado em um complexo industrial portuário.

“Ter um parceiro como o SENAI que conhece a indústria, conhece a situação do local, de Pernambuco e que pode mobilizar, com seus pesquisadores, coletar dados primários, dados do local que é importantíssimo pra essa metodologia”, afirmou Clóvis.

Intitulado "Revelando o Potencial de Suape: Caminhos Estratégicos para Complexidade Econômica e Competitividade Global”, o relatório apresenta dados essenciais para o desenvolvimento da região, a exemplo de ações estratégicas para a geração de novos empregos e a melhoria da capacidade de produção da cadeia já existente para impulsionar o potencial econômico do sexto porto público que mais movimenta carga no Brasil.

Suape projeta crescimento já para 2025

O presidente do complexo, Márcio Guiot, destacou a importância do relatório no direcionamento das ações do complexo, em conjunto ao plano de desenvolvimento econômico do Governo do Estado.

“Quando a gente assumiu, seguindo a as orientações da governadora Raquel e do secretário Guilherme (Cavalcanti), a gente precisava ter uma postura mais ativa na prospecção de negócio e, como a gente colocou aqui na apresentação, a gente não podia partir do nada, precisava realmente ter um direcionamento. Então o estudo veio com essa perspectiva, essa missão de nos dar um norte, para que a gente possa realmente direcionar as nossas ações junto às outras ferramentas que foram apresentadas hoje”, disse Guiot.

Guiot também revelou a chegada de uma rota direta para a Ásia a partir de outubro, com Suape recebendo o serviço do navio MSC Juliette, que cruza o canal do Panamá, passa por Suape, Salvador e segue diretamente para Singapura, sem passar por portos do Sul e Sudeste, reduzindo tempo da rota.

O presidente do complexo também destacou as ações que vem sendo realizadas em Suape, enfatizando que estão “andando há bastante tempo”, em paralelo à realização do estudo, para buscar novos investimentos e oportunidades de mercado, destacando a conclusão do trem 1 da refinaria em 2025 e uma projeção de expansão de movimentação até 2030, saindo dos atuais 24 milhões de toneladas para 50 milhões ao final do período, com os investimentos estimados.

“O que a gente projeta pros próximos anos visa também conectar com investimentos locais, como a duplicação da refinaria, que é importante, a gente não pode deixar de esquecer o nosso perfil. A nossa principal carga em termos de movimentação é o granel líquido, então a conclusão do trem 1 da refinaria, que se esperava agora para 2025, vai colocar a gente também aumentando em 30% a movimentação da refinaria aqui em Suape. Então tudo isso vai colocar a gente numa condição onde a gente vislumbra pra 2030 expandir um pouco a perspectiva, que a gente consiga dobrar a movimentação”, projetou.