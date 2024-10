Comércio e serviços devem abrir 110 mil vagas para o fim do ano, aponta pesquisa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a aproximação do final do ano, o comércio já se mobiliza para contratações. É o que mostra pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), indicando que 30% dos empresários do setor de comércio e serviços planejam abrir cerca de 110 mil novas vagas nos próximos meses.

Cada empresa deverá contratar, em média, dois profissionais, sendo que 54% deles devem ser temporários, com uma média de 1,8 colaboradores e um período médio de 2,3 meses. Dentre esses temporários, 26% podem ser efetivados, enquanto 51% não têm intenção de efetivá-los e 23% estão indecisos. Além disso, 75% dos empresários pretendem realizar contratações por tempo indeterminado.

Em termos de modalidades, 52% das contratações serão sem carteira assinada, 45% registradas e 20% terceirizadas. Comparado ao ano passado, a expectativa é de quase 16 mil vagas a mais, representando um aumento significativo nas oportunidades de emprego.

Vendedores, ajudantes e cabeleireiros serão as principais vagas abertas



Três em cada dez entrevistados afirmam que contrataram ou pretendem contratar mulheres (33%) e 23% homens. Já 43% dizem que o gênero é indiferente. Em média, a idade de funcionários é de 30 anos. A remuneração média será de 1,1 salários-mínimos, R$ 1.553,20, e a carga horária média será 7h50 por dia.

65% admitem que não pretendem abrir vagas para pessoas com deficiência e 4% informam que haverá vagas. As contratações já começaram, uma vez que 13% dizem que as vagas foram abertas em agosto e 11% em setembro. Mas 22% pretendem iniciar as contratações em Novembro e 16% em Dezembro.

De acordo com a pesquisa, 23% pretendem contratar vendedores, 16% ajudante, 12% cabeleireiro(a), 11% recepcionista, 10% manicure, 10% caixa, 10% balconista, 10% entregador e 8% depiladora.