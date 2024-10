IBGE começa a notificar empresas que ainda não responderam às pesquisas econômicas em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começará a notificar, na próxima segunda-feira (30), as empresas de Pernambuco que foram selecionadas na amostra das pesquisas econômicas e ainda não responderam aos questionários. Quem não enviar as informações ficará sem a certidão de quitação emitida pelo instituto, documento fundamental para obtenção de benefícios e financiamentos junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e outras instituições públicas de fomento.



As pesquisas econômicas estruturais do IBGE iniciaram em abril e, a menos de dois meses para o fim do prazo, 1.700 das 9.245 empresas que fazem parte da amostra em Pernambuco (18,5%) ainda não enviaram os questionários, disponíveis no site do instituto. Os dados solicitados são relativos a 2023. A notificação, que será feita por e-mail, ocorre quando as empresas desrespeitam os prazos negociados com o IBGE para a entrega das informações.



FINALIDADE DAS PESQUISAS

As pesquisas econômicas são realizadas anualmente pelo IBGE e permitem, dentre outras finalidades, orientar as políticas governamentais, calcular o Produto Interno Bruto (PIB) e subsidiar investimentos econômicos dos Governos e dos próprios empresários dos setores industrial, construção civil, comércio e serviços no país, incluindo o turismo, além de apontar as transformações econômicas de longo prazo.



O IBGE ressalta ainda que os dados prestados são confidenciais e serão utilizados apenas para fins estatísticos, nos termos da Lei 5.534/68 e do Decreto nº 73.177/73.