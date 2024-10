Inovação e confiança são marcas do "Vou com Bia", serviço que oferece companhia para idosos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de trabalhar por 40 anos nas áreas de venda e pós-venda de empresas de telecomunicações, Beatriz Moraes, de 64 anos, aposentou-se. Quando saiu, em 2022, chegou a ingressar em um curso de Educação Física, planejando trabalhar com idosos, mas desistiu. Decidiu se dar um período sabático antes decidir o que fazer. Tinha em mente que a nova atividade deveria reunir renda, prazer e ajudar pessoas.

Foi quando, em meados de 2023, surgiu o "Vou com Bia", serviço inovador de acompanhamento de idosos. "Não sou Uber, sou acompanhante", esclarece, dizendo que seu serviço vai além do transporte das pessoas. A ideis é promover um atendimento especial aos idosos, ajudando nas atividades diárias e acompanhando em programações divertidas. Essas novas vivências e interações ajudam a estimular a socialização e a promover um estilo de vida mais ativo.

O "Vou com Bia" acompanha os idosos em passeios culturais, cinema, teatro, cafés e restaurantes, visita a amigas, ida ao shopping, consultas médicas, ida a salão de beleza e jogo de baralho. O serviço é realizado no veículo particular da empreendedora e a cobrança é feita por hora. O valor médio é de R$ 70 por hora, mas é negociado dependendo do tempo do passeio e da frequência com que o cliente usa o serviço.

Cachorrinha maltês, Mel, muitas vezes acompanha os idosos nos passeios junto com Beatriz - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Às terças e quintas-feiras, ela pega a cliente Neusa Breckenfeld da Rosa Borges, de 95 anos, para jogar cartas no Country Club Recife, nos Aflitos. Dona Rosa cultiva há 50 anos o hobby de jogar baralho. "Eu sinto como se eu fosse a liberdade das pessoas. No caso dessa cliente, ela se sentia incomodando os filhos para viabilizar sua ida ao clube para jogar", diz Beatriz.

"Quando os idosos passeiam e vivem momentos de interação eles voltam para casa com outro astral e histórias para contar. E o que as pessoas levam da vida são suas histórias", reforça. A pequena empreendedora diz que apesar de manter conta nas redes sociais, seus serviços são contratados mais por indicação.

"Tem relação com confiança. Quando vou prestar o serviço primeiro faço uma apresentação para o cliente sobre o trabalho que desenvolvo e procuro entender o que ele precisa", observa. Na maioria das vezes são filhos, netos e parentes que contratam, porque estão trabalhando, estudando ou desenvolvendo outras atividades e, nem sempre, conseguem acompanhar os idosos.

CURSOS NO SEBRAE

O Sebrae Pernambuco ajudou Beatriz a desenhar o negócio "Vou com Bia", desde o conceito até a precificação. "O Sebrae foi incrível em todo o processo. Eu fiz cinco cursos lá, desde consultoria e legislação, passando por gestão financeira, começando seu negócio do zero e outros", conta. Meu diferencial é gostar de gente e de histórias. Passei mais de 40 anos trabalhando com vendas e com pessoas e trouxe essa experiência para o meu negócio", destaca.

O "Vou com Bia" tem uma mascote, a cachorrinha maltês Mel. Invariavelmente, ela acompanha Bia e os clientes nos passeios, a não ser que os idosos não queiram ou que os locais não permitam a presença de animais. "Os cães ajudam a conectar as pessoa e diminuem a tensão", defende Beatriz, que nas horas vagas gosta de passear de caiaque com Mel.