Comércio pernambucano espera crescimento de 13,3% nas vendas no Dia das Crianças de 2024

Brinquedos não eletrônicos lideram a preferência dos consumidores, com comércio tradicional sendo o local mais procurado para as compras

Para o Dia das Crianças de 2024, as expectativas do setor varejista indicam um otimismo em relação ao desempenho das vendas. De acordo com pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio PE), junto a empresários e gestores do varejo, 66,2% esperam um aumento no volume de vendas em comparação com o ano anterior. O crescimento esperado é mais significativo no varejo de shopping centers, que passa de 67,2% em 2023 para 79,4% em 2024, enquanto no varejo tradicional há um avanço de 58,6% para 62,9% no mesmo período.

As principais justificativas apresentadas pelos empresários para essa expectativa de crescimento incluem o aumento da confiança dos consumidores (42,2%) e a percepção de um ambiente comercial mais favorável (39,5%). Além disso, 39,8% dos empresários indicam que planejam oferecer descontos ou promoções para impulsionar as vendas durante o evento. A variação média esperada no volume de vendas é de 13,3%, o que reflete uma expectativa de desempenho positivo para o período.

MAIS EMPREGOS

No que diz respeito à contratação de colaboradores temporários, 10% dos empresários e gestores pretendem ampliar suas equipes para atender à demanda gerada pela data, com destaque para o segmento de serviços de alimentação tradicional, onde 14,7% dos empresários planejam novas contratações.

Entre as estratégias de vendas mais utilizadas pelos empresários para o Dia das Crianças de 2024, destacam-se o uso de descontos e promoções, o fortalecimento da presença online e nas redes sociais, e o incentivo à equipe de colaboradores, visando maximizar o atendimento e a satisfação dos clientes.

Do lado dos consumidores, 70% têm a intenção de comemorar o Dia das Crianças em 2024. Dentre as formas de comemoração, 72,4% planejam comprar presentes, 29,5% pretendem realizar passeios ou viagens, 23,9% irão comemorar em casa, e 13,7% optam por celebrar em restaurantes ou lanchonetes. O ticket médio dos presentes foi estimado em R$ 144, representando um aumento de 12,5% em relação ao ano passado.

Os itens mais procurados pelos consumidores incluem brinquedos ou jogos não eletrônicos (63,3%), seguidos por roupas e acessórios de vestuário (23,9%) e calçados (10,4%). Os locais de compra preferidos são o comércio tradicional (56,2%), shopping centers (39,6%) e o comércio eletrônico (12,5%).

"A expectativa de crescimento nas vendas para o Dia das Crianças deste ano é um sinal positivo para o setor varejista de Pernambuco. O aumento da confiança dos consumidores e a adoção de estratégias mais agressivas, como descontos e promoções, devem fortalecer o comércio, principalmente nos shopping centers, onde o fluxo de consumidores é tradicionalmente maior nessa época", destacou Bernardo Peixoto, Presidente da Fecomércio-PE.

PAGAMENTO DOS PRESENTES

Em relação às formas de pagamento, o cartão de crédito será o mais utilizado, representando 49,8% das transações, seguido do Pix (26,8%), dinheiro (16,2%) e cartão de débito (13,9%). Esses dados refletem o comportamento de consumo e as expectativas dos empresários para o Dia das Crianças de 2024, evidenciando um cenário positivo tanto para o varejo quanto para os consumidores.

"Observamos que o otimismo dos empresários é impulsionado por uma percepção de recuperação econômica e maior confiança dos consumidores. Com um ticket médio de R$ 144 e a predominância do uso de cartões de crédito e Pix nas transações, o cenário indica uma movimentação favorável para o comércio, principalmente no comércio de rua e serviços de alimentação em shoppings", analisou Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE.