Apresentador Ratinho perde R$ 50 mil em golpe do pix; saiba como evitar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O apresentador Ratinho, do SBT, desabafou que caiu no Golpe do Pix e perdeu R$ 50 mil após o golpista se passar por seu filho.

No relato, que foi postado nas redes sociais, na última sexta-feira (27), o apresentador de 68 anos afirmou que o golpista mandou uma mensagem, por número falso, se passando por um dos seus filhos.

"O golpista ligou dizendo que era meu filho: 'Ô pai!’, e eu, inocente, perguntei: 'Quem está falando? É você, Rafael?'", disse.

Ratinho afirmou que, assim que fez a pergunta, a ligação caiu e a conversa seguiu através um aplicativo de mensagens, onde o golpista conseguiu enganar o apresentador.



Ratinho afirmou que, mesmo estranhando a situação, enviou R$ 15 mil ao golpista, que pediu mais R$ 35 mil, em seguida, para "comprar um carro no exterior. Veja o vídeo abaixo:

"E eu ajudei de novo. Não era meu filho", contou. Por fim, o comunicador deu um alerta aos telespectadores para tomar cuidado com os golpes online.



Como evitar cair no golpe do pix?

Para evitar cair no golpe do pix você pode seguir algumas dessas dicas abaixo:

1. Desconfie de pedidos urgentes: Golpistas costumam criar situações de emergência para pressionar você a transferir dinheiro rapidamente. Sempre confirme com a pessoa antes de realizar qualquer transação.



2. Verifique os dados do destinatário: Ao fazer um pagamento via Pix, sempre confirme os dados do recebedor antes de concluir a transação, especialmente em casos de urgência.

3. Nunca compartilhe seus dados pessoais: Não forneça suas chaves Pix, senhas ou códigos de confirmação por telefone, redes sociais ou mensagens de texto.

4. Use autenticação em dois fatores: Ative a verificação em duas etapas em aplicativos bancários para aumentar a segurança da sua conta.

5. Cuidado com links suspeitos: Evite clicar em links enviados por e-mail, SMS ou WhatsApp solicitando pagamento ou informações pessoais. Esses links podem direcionar para sites falsos ou até mesmo roubar seus dados.