Silvio Costa Filho discute com a Aena a terceira etapa de ampliação do Aeroporto do Recife

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, fez uma vistoria técnica, na manhã desta quinta-feira (3), no terminal aeroportuário do Recife. Em reunião com o presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, e sua diretoria, Silvio Costa Filho e o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, discutiram o projeto da terceira etapa de ampliação do aeroporto da capital pernambucana.

O Aeroporto Internacional do Recife ocupa a sétima posição entre os mais movimentados do Brasil, recebendo uma média de 700 mil passageiros mensalmente. Para assegurar maior conforto aos viajantes, o terminal de passageiros já passou por uma expansão e modernização, tendo sido reinaugurado pelo ministro Silvio em dezembro de 2023.

“Viemos conversar com o presidente Santiago sobre o crescimento do Aeroporto do Recife no ano de 2024; onde a perspectiva é de crescimento de mais de 5%, o que equivale a 9 milhões e 600 mil passageiros. Temos observado a Aena fazer um conjunto de intervenções para, cada vez mais, receber bem o turista e o pernambucano que utiliza o nosso aeroporto. É muito bom ver as coisas acontecendo. A terceira etapa da ampliação será onde funcionava o antigo aeroporto; área que vai passar por toda uma transformação. Será um novo equipamento para a cidade, não só no turismo, ajudando também na mobilidade; um ativo cultural do Recife!”, destacou Silvio Costa Filho, ao lado de Santiago.

OBRAS DE AMPLIAÇÃO

As obras de ampliação e modernização do aeroporto asseguraram 40% a mais de área edificada e crescimento de 60% na capacidade operacional. Entre as novidades, está a inauguração de uma nova área para embarque internacional, com a construção de um píer capaz de receber até seis aeronaves de grande porte simultaneamente, abrindo a possibilidade de ampliar a oferta de voos de outros países. A área é reversível e pode ser utilizada também em destinos domésticos nos horários em que não houver demanda internacional.

A Aena já investiu cerca de R$ 2 bilhões em obras estruturais, sistemas e equipamentos nos seis aeroportos que administra no Nordeste. Para o Recife, foram adquiridos quatro novos fingers (pontes de embarque); tomógrafos computadorizados para inspeção de bagagens (os mais modernos do mercado); esteiras e sistema automatizado de distribuição de bagagens do check-in ao embarque, que reduzem erros de destinação; escadas rolantes e carrosséis de devolução de bagagem aos passageiros.

ANTIGO TERMINAL DE PASSAGEIROS

As melhorias agora entraram numa nova fase, com as obras no antigo terminal de passageiros, que vai ganhar um novo local de convivência e um terminal intermodal, conectados a áreas verdes e ao Aeroporto do Recife. O projeto prevê a construção de um espaço de múltiplos usos, a ser integrado à Praça Salgado Filho, aberto para a mobilidade e o lazer da população. O lugar vai concentrar serviços de transporte, como veículos por aplicativos e de turismo, exposição de obras de arte, cafés e lanchonetes. A previsão é que a obra seja entregue até o final de 2025.